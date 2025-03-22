حنان مطاوع تفصح عن أسرار اختياراتها الفنية وتحديدات الخطوط الحمراء!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنانة حنان مطاوع من الأسماء اللامعة في عالم الفن والمسرح، حيث تميزت بأعمالها الفريدة التي تمتزج فيها الموهبة والإبداع،لقد نجحت في تقديم أفكار درامية ترتبط برؤيتها الخاصة وتعبّر عن مكنوناتها،تحرص دائمًا على اختيار الشخصيات التي تجسّدها بعناية، مما يعكس رغبتها العميقة في إيصال رسالة معينة للجمهور تتعدى مجرد الترفيه،وهذا ما يجعل أعمالها تحظى باهتمام واسع وتحظى بتقدير النقاد والجمهور على حد سواء.

الخطوط الحمراء في اختياراتها الفنية

في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ضمن برنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، أكدت حنان مطاوع أنها تحرص على اختيار أعمال تحتوي على أفكار تتلاءم مع قناعاتها الشخصية،وأوضحت أنها لا تتردد في تحمل المخاطر الفنية حين يتعلق الأمر بتقديم نصوص درامية جريئة، طالما أن معالجة هذه الأفكار تكون مناسبة للجمهور،وذكرت أن تقديم محتوى قد يتعامل مع قضايا حساسة أو تتطلب درجة من النضج، ليس بمشكلة، ولكن برؤية فنية مبدعة تتناسب مع تلك المحتويات.

مصداقية الشخصيات التي تجسدها

تعتبر مسألة المصداقية في تجسيد الشخصيات أحد العوامل الأساسية التي تركز عليها حنان مطاوع في مشوارها الفني، إذ أنها تعمل دائمًا على تقديم شخصيات تتسم بالواقعية وتترك أثراً إيجابياً لدى المشاهدين،فهي تفضل تقديم أعمال يكون فيها طرح القضايا الدرامية بطريقة تتيح للجمهور التعلم والاستفادة، مع الحفاظ على متعة المشاهدة،وتؤكد عبر تصريحاتها أهمية أن يشعر المشاهد بالراحة والطمأنينة أثناء مشاهدته لأعمالها، خالية من أي مشاهد قد تجرح القيم أو تتعارض مع الذوق العام.

نظرتها حول الأعمال الجريئة

أشارت حنان مطاوع إلى أنه يمكن تقديم أعمال ذات مضامين جريئة تتناول أفكاراً عنيفة، مثل مشاهد القتل أو الأحداث الدموية، ولكن بشرط الحفاظ على مقومات العمل الجيد الذي يلائم جميع الفئات العمرية،وعبّرت عن أملها في أن تكون أعمالها صالحة لجميع أفراد الأسرة، حيث تدرك أهمية هذه المسألة في مجتمعنا العربي، مما يجعلها أكثر حرصاً على انتقاء النصوص التي تعكس هذه القيم.

آخر أعمالها مسلسل “صفحة بيضا”

أحدث أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مسلسل “صفحة بيضا”، الذي حقق نجاحاً كبيراً على الصعيدين الفني والجماهيري،يدور العمل حول دكتورة جامعية تُتهم زوراً في قضية قتل، مما يخلق سلسلة من الأزمات والمواقف المثيرة التي تضعها في تحديات صعبة،المسلسل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته نجوم آخرون مثل سامي الشيخ وأحمد الرافعي وأحمد الشامي،يُعَد هذا العمل تجسيداً لأسلوبها الفني المميز الذي يوازن بين الجوانب الدرامية والاجتماعية.

الختام ودور الفن في تشكيل الفكر

تظل حنان مطاوع رمزًا من رموز الوسط الفني، تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين الإبداع والالتزام بالقيم الثقافية والمجتمعية،إن أعمالها تتجاوز الترفيه، لتعكس رؤية وفلسفة فنية تهدف إلى تعزيز الفكر والوعي لدى الجمهور،وبذلك، تبقى بصماتها واضحة في الساحة الفنية، حيث تقدم كل ما هو مميز وجديد، مما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في هذا العصر.