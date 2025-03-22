هشام ماجد ينطلق في تصوير «برشامة» بعد نجاحه الكبير في «أشغال شاقة جداً» | صورة

الرياض - أميرة القحطاني - لا شك أن صناعة السينما تعد واحدة من أبرز المجالات الفنية التي تعكس ثقافة المجتمعات وتلامس مشاعرها الخاصة،وفي هذا السياق، يبرز الفنان هشام ماجد كإحدى الشخصيات الفنية البارزة في الوسط الفني، حيث تمكن من تحقيق نجاحات ملحوظة خلال مسيرته،مؤخرًا، أعلن ماجد عن بدء تصوير أحدث أفلامه الذي يحمل اسم “برشامة”، والذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل “أشغال شقة جدًا”.

إعلان بدء تصوير فيلم “برشامة”

أعلن الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عن بدء تصوير فيلمه الجديد “برشامة”،أعرب ماجد عن حماسه لهذا المشروع، حيث نشر صورة مرفقة بتعليق يقول فيه “توكلنا على الله”، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقديم عمل مميز بالتعاون مع المخرج خالد دياب،يعتبر هذا الفيلم جزءًا من جهود ماجد المستمرة في تطوير مسيرته الفنية وتحقيق المزيد من النجاحات الإبداعية.

نجاح مسلسل “أشغال شقة جدًا”

يعيش هشام ماجد حالة من الانتعاش الفني مؤخرًا، خصوصًا بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “أشغال شقة جدًا” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025،لقد جذب هذا المسلسل انتباه الكثيرين، وتمتع بشعبية واسعة، مما ساهم في تعزيز مكانته كفنان موهوب،يتناول المسلسل موضوعات اجتماعية وكوميدية تدور في إطار حيوي، مما جعل له صدى خاص في نفوس المشاهدين.

أبطال المسلسل ومضمون الأحداث

تألق هشام ماجد في مسلسل “أشغال شقة جدًا” إلى جانب عدد من النجوم البارزين مثل مصطفى غريب وسلوى محمد علي وشيرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف،العمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح،تدور أحداث المسلسل حول قصة زوجين يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يلعب هشام ماجد دور طبيب شرعي بينما تجسد أسماء جلال شخصية إعلامية،يعكس المسلسل بشكل بارز التحديات التي يواجهها الثنائي، وقد حقق استحسان المشاهدين ونقدًا إيجابيًا.

ختام الكلام حول أعمال هشام ماجد

يظهر فناننا هشام ماجد كمثال حي على أهمية التجديد والإبداع في مجاله، ساعيًا دائمًا لتقديم الأفضل لجمهوره،مع بدء تصوير فيلم “برشامة”، نترقب المزيد من الأعمال المميزة من هشام وما سيقدمه في المستقبل،يُعتبر هذا الفن مرآة للمجتمع، ومساهمًة في تطوير الخبرات الفنية وتعزيز الإبداع، مما يجعلنا سعداء بتطور مسيرته الفنية المبهرة.