موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عايشة الدور والقنوات الناقلة: لا تفوتوا التفاصيل!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر المسلسلات من أشكال الفن الفطري التي تضرب عميقاً في جذور الثقافة العربية، حيث تلاقي اهتمامًا متزايدًا وقبولاً واسعًا من قبل الجمهور،ومن بين المسلسلات التي جذبت الانتباه مؤخرًا هو مسلسل “عايشة الدور”، الذي عُرضت حلقاته السابقة بحبكة مثيرة وأحداث شيقة، مما دفع عشاق هذا النوع من الأعمال للبحث عن تفاصيل الحلقات المقبلة، وخاصة الحلقة الثامنة،في هذا السياق، سنتناول موعد عرض الحلقة الثامنة، بالإضافة إلى معلومات حول أبطال العمل وقصته المميزة.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 8

يُعرض مسلسل “عايشة الدور” الذي تُقدمه الفنانة دنيا سمير غانم عبر قنوات ON، حيث يتم تحديد موعد العرض الأول في الساعة 605 مساءً، مباشرةً بعد الإفطار، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمشاهدين بعد نهاية اليوم الرمضاني،تمتاز الحلقة بأحداث مشوقة تُسهم في جذب المشاهدين، بينما تُبث الإعادة الأولى في تمام الساعة 245 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 130 صباحًا،إن هذا التوزيع الزمني يعد مثالياً لاستقطاب شريحة واسعة من الجمهور في كافة الأوقات.

أبطال مسلسل عايشة الدور

تجتمع في مسلسل “عايشة الدور” كوكبة من الفنانين المبدعين، ومن أبرزهم الفنانة دنيا سمير غانم، إلى جانب محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، ورحاب الجمل،يتميز العمل بتعدد الأدوار والشخصيات، مما يُضفي تنوعًا دراميًا على أحداثه ويعزز من تطور الحبكة،العمل هو من إخراج أحمد الجندي الذي يُعتبر مخرجًا معروفًا في الساحة الفنية، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بينما تسهم شركة الإنتاج “السبكي” في دعم جودة العمل وإنتاجه.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور أحداث مسلسل “عايشة الدور” حول سيدة مطلقة تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تواجه تحديات جديدة في حياتها كأم لطفلة مراهقة وطفل صغير،تدير هذه الشخصية محل هدايا، وتتناول الأحداث الألم النفسي الذي عاشته بعد انفصالها، مما يخلق حالة من التعاطف لدى المشاهدين،يركز المسلسل بشكل خاص على المشاكل النفسية التي يمكن أن يواجهها الأفراد في مثل هذه الظروف، حيث يتم تناول موضوع اضطراب ما بعد الصدمة بطريقة حساسة ومؤثرة.

وترتبط علاقة الجمهور بالشخصيات بشكل عميق من خلال عرض تجارب حياتية تنعكس على مشاهدتهم،إن مسلسل “عايشة الدور” يمثل منصة فنية تُسلط الضوء على الواقع الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه الكثيرون في المجتمع، مما يخلق فرصًا للحوار والتفكير،إن قصص النجاح والفشل والتحديات التي تواجه الشخصيات تُسهم في تقديم عمل فني يترك بصمة في القلوب.