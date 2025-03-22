أحمد السقا يكشف الحقيقة حول شائعات انفصاله عن زوجته مها الصغير

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في تداول الشائعات عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الإشاعات وتأثيرها على حياة الفنان الشخصية،تعد حياة الفنانين محط اهتمام من قبل وسائل الإعلام والمجتمع، حيث تسلط الأضواء على تفاصيلهم الخاصة بشكل متكرر،بالرغم من أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي، فإن هذه الإشاعات تمثل تحديًا كبيرًا لبعض الفنانين، بما في ذلك السقا، الذي يحرص على الحفاظ على حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

رد أحمد السقا على شائعات الانفصال

في خطوة للتصدي لهذه الشائعات، خرج الفنان أحمد السقا بتصريح يُنفي فيه كل ما تم تداوله حول انفصاله عن زوجته مها الصغير،حيث أشار إلى أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وجاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وقناة سي بي سي،استنكر السقا ما يتعرض له من هجوم على حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لا يدري لماذا يتم استهدافه بهذه الطريقة.

التوترات الطبيعية في العلاقات الزوجية

أوضح أحمد السقا أن كل بيت طبيعي قد يشهد خلافات، واعتبر أن تكرار نشر هذه الأكاذيب لن يؤثر عليه أو على علاقته مع زوجته،اعتبر الشائعات جزءًا من الضغط الذي يتعرض له من قبل وسائل الإعلام المحيطة به، متسائلًا عن الأسباب خلف هذه التكرار،أكد السقا أنه من المهم أن تنأى حياته الشخصية عن مثل هذه الإشاعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار أسرته.

الأهمية الكبيرة للحياة الأسرية

حرص السقا على التأكيد على الحب والاحترام المتبادل بينه وبين زوجته،كما أوضح أنه لا يتردد في التعبير عن مشاعره تجاهها، لكنه في ذات الوقت يدعو إلى احترام خصوصية الحياة الأسرية،وجه رسالة لمن يروجون لهذه الأكاذيب قائلاً «ربنا المنتقم الجبار»، مما يعبر عن شعوره بالاستياء تجاه هذه الانتهاكات الخصوصية.

رفض التصور السلبي

كما قدم أحمد السقا نفسه كشخص قوي، حيث أشار إلى أن لديه القدرة على تخطي الكثير من المواقف، إلا أنه لا يملك القدرة على التصالح مع الإهانات أو الأمور التي تمس كرامته،وكانت هذه التصريحات بمثابة تأكيد على أن الفنان ليس مجرد شخص يعيش في دائرة الضوء، بل هو إنسان يتعامل مع مشاعره وتجربته الخاصة مثل أي شخص آخر.

في ختام حديثه، يبقى التأكيد على أن الشائعات ليست إلا ضغوطات تنبع من المجتمع حول حياة الفنانين،ومع ذلك، يبقى الاتصال الحقيقي والتفاهم بين الأزواج أساس العلاقة المستقرة،يعتمد أحمد السقا على دعم زوجته وعائلته لمواجهتهم كل ما قد يأتي من تلك التحديات.