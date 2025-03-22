اللحظة المرتقبة: مواعيد عرض الحلقة 23 من مسلسل شهادة معاملة الأطفال!

الرياض - أميرة القحطاني - يشهد مسلسل “شهادة معاملة أطفال” تطورات ملحوظة جعلت الأنظار تتجه نحو موعد عرض الحلقة 23، خاصةً بعد ظهور ابن الشخصية عبد الستار من أشجان الراقصة، مما زاد من حماس المشاهدين وفضولهم حول الأحداث القادمة،يتطلع الكثيرون إلى معرفة ما سيحدث في هذه الحلقة المليئة بالتوترات والمفاجآت.

عرض الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل

تتنافس القنوات المختلفة على عرض الحلقة 23 من “شهادة معاملة أطفال”، وتحديدًا يوم السبت،ستذاع الحلقة عبر مجموعة من القنوات المعروفة، مثل “CBC”، “CBC دراما”، “DMC”، “DMC دراما”، وقناة “أبو ظبي”،كما يمكن مشاهدتها عبر المنصة الرقمية “Watch It” التي توفر إمكانية التعرف على تفاصيل الإحداث في أي وقت.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون

ستلعب الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” دورًَا مهمًا في سرد القصة، حيث سيتم عرضها يوميًا عند الساعة 600 مساءً على قناة “CBC”، تتبعها إعادة في الساعة 100 صباحًا، 615 صباحًا، و 945 صباحًا،ومن ناحية أخرى، ستبث قناة “CBC دراما” الحلقة في الساعة 800 مساءً مع إعادة في الساعة 1230 صباحًا، 500 صباحًا، و915 صباحًا،كما ستعرض قناة “DMC” الحلقة في الساعة 1100 مساءً مع إعادة في الساعة 1030 صباحًا، بينما ستبث قناة “DMC دراما” الحلقة في الساعة 630 مساءً مع إعادة في الساعة 100 صباحًا،أما قناة “أبو ظبي”، فستعرض الحلقة في الساعة 1200 مساءً مع إعادة في 1140 مساءً،تتوفر الحلقة أيضًا على منصة “Watch It” الرقمية طوال اليوم، مما يسهل على المتابعين الوصول إليها.

أبطال العمل الفني

يمثل مسلسل “شهادة معاملة أطفال” مجموعة متميزة من الفنانين، حيث يتألق فيه الفنان محمد هنيدي الذي يجتمع مع نجوم آخرين بارزين، مثل سماء إبراهيم، صبري فواز، محمود حافظ، محمد ثروت، جيهان خليل، وليد فواز، علاء مرسي، خالد أنور،العمل يعد من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، مما يجعله واحدًا من المسلسلات التي تثير اهتمام الجمهور بشكل كبير.

بهذا نكون قد استعرضنا كل ما يتعلق بالحلقة 23 من “شهادة معاملة أطفال”، مما يعكس حجم الاهتمام الذي يحيط بهذا العمل الدرامي،بانتظار المشاهدين أحداث جديدة ومثيرة تقدمها لنا هذه السلسلة، ونأمل أن تستمر في إثارة اهتمام الجمهور وتحقيق النجاح الذي تستحقه.