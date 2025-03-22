سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 مارس 2025: كم يبلغ الأخضر؟

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد العملة الأمريكية، الدولار، في الآونة الأخيرة تقلبات مستمرة في قيمتها مقابل الجنيه المصري، وهو ما يُعد موضوعًا حيويًا يهم الكثير من المستثمرين والمتعاملين في السوق،يمثل سعر الدولار أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث يسهم في توجيه سياسات اقتصادية متعددة ويؤثر على الكثير من جوانب الحياة اليومية،لذا، يُعتبر متابعة سعر الدولار أمرًا ضروريًا لفهم تطورات السوق المالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري بشكل عام.

الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات يوم السبت 22 مارس 2025، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع،تعد هذه السعرات علامة على استقرار النسبي لسعر الصرف، مع تأكيد تأثير السياسات الاقتصادية والمالية على السوق.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا للبيانات الحالية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع،يعكس هذا السعر مجموعة من العوامل الاقتصادية مثل الإدخار، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والتي تساهم في تشكيل النظرة العامة عن الاقتصاد المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما يتعلق بالبنك الأهلي المصري، وجدت الإحصائيات أن سعر الدولار سجل قيمة 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع،يستمر البنك الأهلي في توفير سعر تنافسي يعكس الظروف الاقتصادية السائدة.

سعر الدولار في بنك مصر

أما بالنسبة لبنك مصر، فقد سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، مما يُظهر توافق في الأسعار بين العديد من المؤسسات المالية الكبرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، مما يبرز استقرار السوق المصرفي ومستوى السيولة المتاحة.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، تم تسجيل سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع،يدل هذا الفرق البسيط في الأسعار على عدم وجود تقلبات حادة في السوق.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سجل بنك البركة الإسلامي سعر الدولار عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، مما يجعله متماشيًا مع أسعار السوق العامة.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما جاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلاً نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، مما يشير إلى التوازن بين تحديات السوق ومعروض الدولار.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووفقًا للبيانات، بلغت سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، مما يعكس أيضًا قيمة معقولة ومتناسبة في السوق.

في الختام، تبدو أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستمرة في تقديم ديناميكية تفاعلية مهمة لفهم التوجهات الاقتصادية،تتأثر هذه الأسعار بعدد من العوامل بما في ذلك السياسات النقدية والخارجية التي تعتمدها الحكومة المصرية،لذا، من الضروري متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان القدرة على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة،إن فهم التغيرات في سعر الدولار يُعتبر أحد المفاتيح لفهم الاقتصاد المصري وآثاره على الحياة اليومية والمشروعات التجارية.