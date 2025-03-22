أحمد السقا يفاجئ الجميع برأيه حول أداء نجله ياسين في مسلسل سيد الناس

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم الفن والدراما، تُعتبر الأعمال الفنية وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار، وعندما يتعلق الأمر بمسلسل “سيد الناس” للنجم أحمد السقا، فإن الآراء والتوقعات تتزايد مع بدء عرض العمل في شهر رمضان 2025،الفنان أحمد السقا لم يكتفِ بلعب دور البطولة، بل كشف النقاب عن تألق نجله ياسين أثناء تجسيده لأحد الأدوار، مما أثار تساؤلات حول dynamism العلاقة بين الأب وابنه في المجال الفني.

دور ياسين السقا في مسلسل سيد الناس

أعرب الفنان أحمد السقا عن اعتزازه بموهبة نجله ياسين السقا، وكشف أنه لم يتدخل في ترشيحه لأي عمل فني، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على الذات،حيث أكد أنه يفضل أن يسير ياسين على خطاه الخاصة في عالم التمثيل،هذا التصريح اعتبر رسالة قوية لكل من يسعى لدخول مجال الفن، وهي أهمية إثبات الجدارة من خلال الجهد الشخصي.

أحمد السقا لم يتدخل في ترشيح نجله بمسلسل سيد الناس

في أحد البرامج التلفزيونية، أكد أحمد السقا خلال حديثه مع الإعلامية أسما إبراهيم أنه لم يكن على علم بترشيح ياسين لدور في المسلسل إلا قبل أسبوع من بدء التصوير، موجهًا رسالة لنجله بقوله “الباقي عليك”،هذه التصريحات توحي بأن السينما تعتمد بشكل كبير على الموهبة الفردية، وأن الاعتماد على الأسماء الكبيرة قد يعيق تطور المواهب الناشئة.

أحمد السقا عن نجله بريء وطيب، وشبهي

أشاد أحمد السقا بالأداء الذي قدمه ياسين في “سيد الناس”، معبرًا عن سعادته بمشاهدته،وصفه بأنه “بريء وطيب للغاية”، مشيرًا إلى الشبه الكبير بينهما،أظهر السقا عمق العلاقة الأبوية وحرصه على أن يحقق ابنه نجاحاته بجهوده الخاصة، مما يعكس رؤية متوازنة لدور الأب في عالم الفن،هذه العلاقة تعد مثالاً يحتذى به في كيفية دعم الأبناء في مساراتهم المهنية.

ياسين السقا يدرس الإخراج والتمثيل والمونتاج

بينما يسعى ياسين السقا لتطوير مهاراته، أشار والده إلى أنه يدرس مجموعة من الفنون مثل الإخراج والتمثيل والمونتاج والكتابة السينمائية،وعلى الرغم من خلفية عائلته الفنية، إلا أن ياسين يرغب في ابتكار اسمه الخاص في مجال يتسم بالمنافسة الحادة،يسهم هذا الالتزام جليًا في تعزيز قدراته، مما سيكون له دور في نجاحه المستقبلي.

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

– يُعرض مسلسل سيد الناس على قناة إم بي سي مصر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

– يُعاد المسلسل على قناة إم بي سي مصر الساعة 4 عصر اليوم التالي.

– يُعرض أيضًا على قناة إم بي سي مصر 2 الساعة 130 بعد منتصف الليل.

– يُعاد على قناة إم بي سي العراق الساعة 5 عصر اليوم التالي.

– يُعرض على قناة إم بي سي العراق الساعة التاسعة مساء.

– كما تُعرض الحلقة 20 على منصة شاهد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أحداث مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل “سيد الناس” حول شخصية الجارحي، وهو ابن آخر لرشدي أبو العباس، الذي يعيش تحولات درامية هائلة بعد وفاة والده، ليكتشف أسرارًا جديدة تُغيّر مجرى حياته،تتناول القصة مفاهيم الهوية، التحديات الأسرية والأسرار المظلمة، مما يزيد من تعقيد الأحداث ويجذب الأنظار،تُعزز تلك العناصر الدرامية من ثراء النص وصياغة الأحداث، مما يجعلها محط اهتمام المشاهدين.

في الختام، يُعتبر مسلسل “سيد الناس” إضافة مميزة للدراما الرمضانية التي ترتكز على المشاعر والتحديات الأسرية،يروي العمل قصة مليئة بالتوتر والدراما، ويبرز موهبة ياسين السقا تحت إشراف والده أحمد السقا،من الواضح أن سعي ياسين لتحقيق ذاته بعيدًا عن تأثير شهرة والده يُعد خطوة إيجابية نحو بناء مسيرة مهنية قائمة على الأسس الصحيحة، مما يعطي الأمل للجمهور في تقديم فن هادف يتطلب التفاعل والتفاعل مع القضايا المعاصرة.