طقس مصر اليوم 22-3-2025: رياح نشطة وأجواء باردة تستعد لاستقبالكم!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر ظروف الطقس من العناصر الأساسية التي تؤثر على حياة الناس وتحديد الأنشطة اليومية، حيث تقوم هيئة الأرصاد الجوية بتقديم تقارير مفصلة عن حالة الطقس بشكل دوري،في هذا السياق، تم الإعلان عن حالة الطقس ليوم السبت الموافق 22 مارس 2025، حيث يلفت الانتباه الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ودرجة برودة الأجواء في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يستدعي الاستعداد من قبل المواطنين لمواجهة تأثيرات هذا الطقس.

حالة الطقس الآن

في أحدث التحديثات، أعلنت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن درجات الحرارة متسقة في التوجه نحو الانخفاض، حيث يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية،هذه التغيرات تشير إلى تغيير ملحوظ في نمط الطقس، حيث تتنوع الاستجابة الطبيعية لمختلف الفئات السكانية مع انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس المائل للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع حالة من الاعتدال في جنوب الصعيد خلال النهار،ومع حلول الليل، يعود الهدوء حيث يسود طقس بارد في معظم الأنحاء،هذا التباين في درجات الحرارة يدعو السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما أضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح في بعض المناطق، مثل السواحل الغربية وجنوب سيناء وكذلك بعض المناطق الجنوبية، مما يزيد من فرصة تساقط الأمطار بمعدل متفاوت،تلك الاحتمالات تشير إلى أهمية متابعة المستجدات الميدانية لأية تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة

عند النظر في الظروف البحرية، فإن البحر المتوسط يتوقع أن يكون معتدلاً إلى مضطرب، حيث يصل ارتفاع الموج إلى ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار،فيما يتعلق بالبحر الأحمر، فهو من المحتمل أن يكون معتدلاً إلى مضطرب كذلك، بارتفاع موج يصل إلى متر ونصف إلى مترين ونصف، مما يحدد النشاط البحري ويؤثر في قرارات الصيد والنقل البحري.

درجات الحرارة اليوم السبت 22 مارس 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 22 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 20 12 وادي النطرون 20 11 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 18 10 دمياط 17 12 بورسعيد 18 12 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 12 العريش 18 10 رفح 17 10 رأس سدر 21 11 نخل 16 04 كاترين 12 02 الطور 22 12 طابا 18 10 شرم الشيخ 33 15 الإسكندرية 18 12 العلمين 17 11 مطروح 19 12 السلوم 16 10 سيوة 19 06 رأس غارب 21 15 الغردقة 22 14 سفاجا 22 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 28 21 حلايب 23 16 أبو رماد 22 15 رأس حدربة 23 16 الفيوم 20 10 بني سويف 20 11 المنيا 21 10 أسيوط 21 07 سوهاج 22 09 قنا 23 12 الأقصر 23 11 أسوان 24 12 الوادي الجديد 23 10 أبو سمبل 24 13

إن متابعة حالة الطقس تلعب دورًا حيويًا في حياة المواطنين، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتزايدة،من الضروري أن يبقى الجميع على اطلاع بأحدث المعلومات والتوقعات الجوية لضمان السلامة الشخصية والراحة العامة،التغيرات المناخية تتطلب من الأفراد الاستعداد للتكيف مع الظروف الجديدة، وهو ما يعكس أهمية التقارير الإخبارية المتعلقة بحالة الطقس ودورها في تعزيز الوعي العام وتوجيه السلوكيات والاجتماعات اليومية.