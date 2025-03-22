بسعر 1035 دولار: هواوي تكشف عن هاتف Huawei Pura X القابل للطي في الأسواق العالمية!

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت صناعة الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً مع دخول تقنيات الطي الحديثة إلى السوق، ما أضاف بعداً جديداً للمنافسة بين الشركات،تعتبر شركة هواوي من أبرز الشركات التي قدمت ابتكارات جديدة في هذا المجال، حيث أطلقت هذا العام هاتف Huawei Pura X القابل للطي،يتزامن هذا الإصدار مع تطلعات الشركة لتوسيع حصتها في السوق الصيني وتعزيز مكانتها كمصنّع رئيسي للهواتف الذكية،سنتناول في هذا المقال تفاصيل الهاتف ومواصفاته الفنية، وسعره، إلى جانب مميزات وعيوب ذلك الابتكار التكنولوجي.

مواصفات هاتف Huawei Pura X

– أبعاد الهاتف قبل الطي 143.2 × 91.7 × 7.2 مم.

– أبعاد الهاتف بعد الطي 91.7 × 91.7 × 15.1 مم.

– الوزن 193.7 جرام أو 195.9 جرام.

– هيكل خارجي مصنوع بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

– يتوفر نموذج بظهر جلدي لإعطاء مظهر أكثر فخامة.

– الهاتف حاصل على شهادة IPX8، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة.

– دعم تركيب شريحتين اتصال من الجيل الخامس، لكنه لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة إضافية.

– مواصفات الشاشة قبل الطي شاشة OLED قياس 6.3 بوصة بدقة 1320 × 2120 بيكسل وجودتها FHD+ مع كثافة 396 بيكسل في البوصة وسطوع يصل إلى 2500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

– مواصفات الشاشة بعد الطي شاشة OLED قياس 6.5 بوصة بدقة 980 × 980 بيكسل مع معدل تحديث 120 هيرتز.

– مزود بمعالج Kirin 9020 ثماني النواة من هواوي، حيث تشمل النواة الأقوى Taishan Big بتردد 2.5 جيجا هيرتز، مع معالج رسومي Maleoon 920.

– يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 5.0.

– خيارات التخزين 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت RAM، أو 512 جيجابايت / 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت RAM.

– الكاميرا الأمامية بدقة 10.7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p@30fps.

– الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 وتضم مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل ذات فتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للتقريب حتى 3.5x دون فقدان تفاصيل.

– شامل عدسة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide لتصوير بزوايا واسعة.

– العدسات تدعم التركيز التلقائي بالليزر، مع فلاش LED وإمكانية تسجيل فيديو بدقة 2160p@30fps ودعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات.

– الهاتف مزود بسماعات خارجية بصوت ستيريو، ويفتقر إلى منفذ 3.5 ملم.

– يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster.

– بصمة الإصبع موجودة على زر الطاقة مع دعم نظام فتح الوجه (Face Unlock).

– يحتوي على مستشعر تقارب أساسي.

– البطارية بسعة 4720 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات عبر USB Type C.

– تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

– ألوان الهاتف تشمل الأحمر، الأخضر، الرمادي، الأبيض والأسود.

سعر هاتف Huawei Pura X

– سعر هاتف Huawei Pura X الجديد في الصين للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت RAM يُعادل 1035 دولارًا أمريكيًا.

– سعر النسخة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت RAM يُعادل 1240 دولارًا أمريكيًا.

– سعر النسخة 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت RAM يتجاوز 1380 دولارًا أمريكيًا.

استطاعت شركة هواوي أن تقدم هاتفًا قابلاً للطي بمواصفات فائقة وقوة أداء مثيرة للإعجاب، مما يجعله من الخيارات المميزة للسوق الصيني،كما يعكس هذا الإطلاق رؤية الشركة للمستقبل والابتكار في تكنولوجيا الهواتف المحمولة،من خلال جمع لمسات تصميم أنيقة مع ميزات تقنية متطورة، يمكن القول إن هاتف Huawei Pura X يأتي بمستوى ممتاز يناسب مستخدمي هواتف الجيل الجديد،تبقى المنافسة قائمة في هذا المجال، ولكن النجاح الذي حققته هواوي يضعها في مكانة تجعلها تُنافس بقوة في هذا السوق المتغير باستمرار.