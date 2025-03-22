تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025: لا تفوت حلقة الوشق المصري المدهشة!

الرياض - أميرة القحطاني - في الآونة الأخيرة، تصدرت حادثة حيوان “الوشق المصري” عناوين الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم هذا الحيوان المفترس جنوداً إسرائيليين على الحدود بين مصر وإسرائيل،وقد أدى هذا الهجوم إلى إصابات مختلفة، مما أثار فضول الكثير من الناس حول طبيعة هذا الحيوان وأسلوب حياته،لذا، زادت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات لعام 2025، للسعي للحصول على معلومات دقيقة حول هذا النوع من الحيوانات،سنستعرض في هذا البحث التفاصيل المتعلقة بتردد القناة، بالإضافة إلى معلومات شاملة عن حيوان الوشق المصري.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

نستعرض فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات لعام 2025، بما يشمل خيارات الجودة المختلفة لضمان مشاهدة أفضل للمحتوى المثير الذي تقدمه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على القمر الصناعي نايل سات جودة «HD»

– القمر الصناعي نايل سات.

– تردد القناة 11411.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

– الاستقطاب أفقي.

– معدل الترميز 30000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على القمر الصناعي نايل سات جودة «SD»

– القمر الصناعي نايل سات.

– تردد القناة 11226.

– معامل تصحيح الخطأ 3/4.

– الاستقطاب أفقي.

– معدل الترميز 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على القمر الصناعي عرب سات

– القمر الصناعي عرب سات.

– تردد القناة 11804.

– معامل تصحيح الخطأ 3/4.

– الاستقطاب أفقي.

– معدل الترميز 27500.

معلومات عن حيوان «الوشق المصري»

يعد الوشق المصري أو القط البري من الحيوانات المفترسة المتوسطة الحجم، إذ يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً،يختص هذا الحيوان بمهاراته الفائقة في الصيد، حيث يمكنه الوصول إلى سرعة تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة،يجوب الوشق المصري صحاري مصر ويفضل العيش في المناطق الجافة ذات الأمطار المنخفضة،يتغذى الوشق على مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الأرانب والقوارض والطيور والغزلان، ويتميز بقدرته العالية على التسلق والقفز، مما يتيح له اصطياد فريسته بشكل فعال،يتركز نظامه الغذائي بشكل أساسي على الثدييات بنسبة تصل إلى 80٪.

تتبع الوشق المصري نمطًا غذائيًا فريدًا يجعله واحدًا من أنواع الحيوانات المثيرة للاهتمام،تستمر عمليات البحث حول حيوان الوشق المصري وموطنه، مما يعكس أهمية الوعي البيئي ودور الحيوانات في نظام الطبيعة،هناك حاجة متزايدة لفهم سلوك تلك الحيوانات أكثر من أي وقت مضى.