ترقبوا موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر السعيد!

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لعام 2025، تسود حالة من الانتظار والترقب بين المسلمين حول موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك،يمثل هذا الوقت من السنة لحظة هامة تجسد معاني الإيمان والألفة بين المسلمين،يسعى الكثيرون لمتابعة الأحداث الفلكية التي تحدد بداية شهر شوال بعد انتهاء شهر الصيام، وهو ما يساعدهم في التخطيط لاحتفالاتهم ومناسباتهم العائلية.

هلال شهر شوال 2025

تسعى “الأسبوع” إلى اطلاع الجمهور على كافة التفاصيل المتعلقة بهلال شهر شوال لعام 2025،فالموقع يحرص على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف الموضوعات التي تهم المتابعين، بما في ذلك الرؤية الفلكية للهلال وأهم مواعيد الأحداث المرتبطة به،يمكنكم متابعة التحديثات المتواصلة للبقاء على اطلاع بكل جديد في هذا السياق.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال لعام 1446هـ سيولد بعد حدوث الاقتران، وذلك عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وقد تحدد يوم السبت 29 رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 كموعد للتحري عن رؤية الهلال،هذه المعطيات تأتي في إطار الحسابات الفلكية الدقيقة التي تعتمدها المؤسسات المعنية.

وفقًا للمعلومات المتاحة، سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة سبع دقائق بعد غروب الشمس، بينما سيكون في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة،وتختلف مدة بقاء الهلال في باقي محافظات مصر، حيث تتراوح بين 9 و12 دقيقة بعد الغروب،هذه الفترات القصيرة تتطلب دقة واهتمامًامن المراقبين عند محاولة رؤية الهلال.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

سيتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 بعد تأكيد رؤية هلال شهر شوال،وبشكل عام، تأخذ إجازة عيد الفطر الصفة الرسمية وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك لطالبات وطالبات المراحل التعليمية،هذه الإجازات تشكل فرصة عظيمة للموظفين والطلاب للاحتفال مع عائلاتهم واستعادة النشاط بعد شهر رمضان المبارك.

الإجازات الرسمية 2025

تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 العديد من المناسبات الهامة، ومن أبرزها

إجازة عيد شم النسيم تُمنح إجازة عيد شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء تكون الإجازة يوم الجمعة 25 أبريل.

إجازة عيد العمال تُحدد إجازة عيد العمال يوم الخميس 1 مايو.

إجازة عيد الأضحى يتم منح إجازة عيد الأضحى يوم الخميس 5 يونيو، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو بمناسبة العيد.

إجازة رأس السنة الهجرية تُمنح بتاريخ الخميس 26 يونيو.

إجازة ثورة 30 يونيو تتمثل في يوم الإثنين 30 يونيو.

إجازة ثورة 23 يوليو تُنظم الإجازة يوم الأربعاء 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف تُمنح بتاريخ الخميس 4 سبتمبر.

إجازة انتصارات حرب أكتوبر يتم الاحتفال بها يوم الإثنين 6 أكتوبر.

مع اقتراب حلول عيد الفطر 2025، تتضح ملامح الاحتفالات والاجتماعات العائلية التي ستكون محط اهتمام جميع المسلمين في هذه المناسبة،إن معرفة مواعيد الإجازات الرسمية لم يعد أمراً ضرورياً فقط للتخطيط الجيد، بل يتيح الفرصة لجعل المناسبات الاجتماعية أكثر بهجة وسعادة،يتمنى الجميع عيد فطر مبارك للأمة الإسلامية جمعاء، مع أطيب التمنيات بالنجاح والازدهار في الأيام المقبلة.