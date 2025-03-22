موعد صلاة عيد الفطر 2025: اكتشف التوقيت في القاهرة وباقي المحافظات!

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يعد من أهم المناسبات الإسلامية،يتطلع الجميع إلى معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2025، نظرًا لأهمية هذه الصلاة في بدء الاحتفالات،يتناول هذا المقال تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في مدن ومحافظات مصر، ليكون دليلاً شاملًا للمسلمين في هذا السياق،كما سيتناول المقال كيفية تحديد موعد العيد بناءً على تحري هلال شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر 2025

تحدد مواعيد صلاة عيد الفطر في مصر بناءً على التوقيت المحلي لكل محافظة، مما يجعل المسلمين مهتمين بالتوقيتات الدقيقة لأداء هذه الصلاة،في يوم العيد، من المعتاد أن يتجمع الناس في المساجد والساحات العامة لصلاة العيد،ويجب على المسلمين معرفة المواعيد المحددة لأداء الصلاة في أماكنهم المختلفة.

تفاصيل مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات

يكون موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 613 صباحًا، وفي الجيزة الساعة 612 صباحًا،أما في الإسكندرية، فتكون الصلاة في الساعة 616 صباحًا،في كفر الشيخ، سيكون الموعد في الساعة 613 صباحًا، وفي الفيوم الساعة 614 صباحًا،بالنسبة لبني سويف، ستكون الصلاة في الساعة 613 صباحًا، وفي المنيا في الساعة 614 صباحًا،وفي أسيوط، يكون الموعد 613 صباحًا، بينما في سوهاج يعقد في الساعة 611 صباحًا،وفي قنا، سيكون الموعد 607 صباحًا،كما أن مواقيت الصلاة في المحافظات الأخرى تشمل أسوان الساعة 607 صباحًا، الإسماعيلية والبحيرة ودمياط في الساعة 607 صباحًا،بالنسبة لبورسعيد، يكون الموعد في الساعة 607 صباحًا، وفي السويس 607 صباحًا،أما في العريش، فتكون الصلاة في تمام الساعة 601 صباحًا، وتقدّر في سانت كاترين الساعة 601 صباحًا أيضًا.

استمرارية البحث عن مواعيد الصلاة

يستمر البحث عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2025، حيث توفر المؤسسات المحلية والدينية مختلف المصادر لتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة،من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المواعيد رسميًا من قبل دار الإفتاء المصرية، بعد تحري هلال شهر شوال، مما يساعد المسلمين على التحضير لأداء الصلاة،يعتبر توقيت صلاة العيد مهمًا جدًا، حيث يُعبر عن بداية الاحتفال بالعيد بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

نظرة عامة على عيد الفطر 2025

من المنتظر أن تُعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر 2025 رسميًا، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس و29 رمضان 2025،يعتمد هذا الإعلان على رؤية الهلال، التي تُعد من الأمور الهامة في تحديد بداية شهر شوال، مما يمنح المسلمين التأكيد الذي يحتاجون إليه قبل يوم العيد.

تتلاحق الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر 2025، المُرتبط بالصلاة والعبادات،إن معرفة توقيتات الصلاة في مختلف الأماكن يمكّن المسلمين من تنظيم أوقاتهم والمشاركة في هذه الفعاليات الدينية بصورة منظمّة،عيد الفطر يُعد حدثًا مميزًا يجمع العائلات والأصدقاء، ويشجع على التآزر والمحبّة بين الناس، ويعكس القيم الإسلامية العظيمة التي تسعى لتعزيز الروابط الاجتماعية.