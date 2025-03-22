أسعار الحديد والأسمنت اليوم: اطلع على أحدث التحديثات السبت 22 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار مواد البناء من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حالة السوق والتطورات الاقتصادية في البلاد،إذ تسهم التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت في تحديد تكاليف البناء وأسعار العقارات، مما يؤثر بدوره على السوق العقاري والمشروعات الإنشائية،في هذا المقال، نستعرض تباين أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، معتمدين على البيانات الصادرة يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، وذلك في محاولة لفهم السياقات الاقتصادية المؤثرة على هذه الأسعار.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

توفر منصة «الأسبوع» لمتابعيها تحديثات دقيقة حول أسعار الحديد والأسمنت، حيث تسجل هذه الأسعار تباينًا طفيفًا في هذه الفترة، مما يعكس حالة استقرار نسبي في السوق،المتابعون يمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط المخصص لهم.

سعر الحديد اليوم

– سجل سعر طن حديد عز نحو 39 ألف جنيه.

– سجل سعر طن حديد الاستثماري حوالي 38 ألفًا و103 جنيهات.

– سجل سعر طن حديد العشري نحو 35 ألفًا و800 جنيه.

– سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و300 جنيه.

– كذلك، سعر طن حديد المصريين بلغ 37 ألف جنيه.

– بينما سجل طن حديد بشاي نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

– أما سعر طن حديد مصر ستيل فقد بلغ 37 ألف جنيه.

– وسجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 36 ألف جنيه.

– بعد ذلك، جاء سعر طن حديد بيانكو الذي سجل نحو 34 ألف جنيه.

– وسجل سعر طن حديد سرحان أيضًا نحو 34 ألف جنيه.

– في نهاية القائمة، بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 36 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

فيما يخص أسعار الأسمنت، فقد سجل سعر طن الأسمنت للشركة العربية حوالي 3260 جنيهًا،بينما سجل سعر طن الأسمنت العسكري نحو 3300 جنيه، في حين بلغ سعر طن الأسمنت السويس حوالي 3000 جنيه،كما سجل سعر طن الأسمنت حلوان نحو 3320 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت سيناء 2800 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت الممتاز، فقد سجلت نحو 2850 جنيهًا،كما سجل سعر طن الأسمنت التعمير 2830 جنيهًا، وسعر طن الأسمنت المعلم 3250 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت النصر 3260 جنيهًا،ومن جهة أخرى، بلغ سعر طن الأسمنت الفهد حوالي 3200 جنيه، وسعر طن الأسمنت وادي النيل أيضًا نحو 3200 جنيه، قبل أن يسجل سعر طن الأسمنت المخصوص 2840 جنيهًا.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في السوق العقاري وعلى تكاليف البناء في مصر،وبالتالي، فإن هذه الأسعار تعكس الديناميات الاقتصادية المحلية،يمكن للمستثمرين والمقاولين الاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بمشاريعهم الاستثمارية،يظل تتابع هذه الأسعار على محور اهتمامهم، لما لها من تأثير كبير على الاستثمارات والاقتصاد الوطني ككل.