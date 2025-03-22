أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 22 مارس 2025: ماذا ينتظر السوق؟

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع المصري بشكل كبير، حيث يعد جزءًا لا يتجزأ من المائدة اليومية،نظراً لأهمية هذه السلعة الغذائية، نرى أن سعر الأرز يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر،في هذا البحث، سوف نستعرض سعر الأرز الشعير في الأسواق المصرية ليوم السبت، 22 مارس 2025، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن التسوق،سنقوم أيضًا بمقارنة الأسعار مع سلع غذائية أخرى لتوفير رؤية شاملة حول حالة السوق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 22 مارس 2025 في السوق

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم حوالي 16.800 جنيه، بينما وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 18.000 جنيه،ويُعتبر هذا السعر أغلى من الأرز الشعير رفيع الحبة، مما يعكس الجميل في الاختلافات بين أنواع الأرز،كما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم حوالي 28.300 جنيه، مما يشير إلى الطلب العالي على الأرز ذو النوعية الممتازة،وفيما يتعلق بالأرز الأبيض رفيع الحبة، فقد سجل السعر نحو 27.300 جنيه في السوق.

أسعار الأرز المعبأ

أما بالنسبة للأسعار الفردية، فإن كيلو الأرز المعبأ يتراوح سعره اليوم ما بين 35 إلى 40 جنيها،كما يسجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة البلدي ما بين 26 إلى 30 جنيها في السوق، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز عريض الحبة نحو 32 جنيها،هذه الأسعار تشير إلى التقلبات التي قد تحدث بسبب العرض والطلب، مما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل المستهلكين.

أسعار الأرز اليوم السبت 22 مارس 2025

تجدر الإشارة إلى أن سعر أرز مصري «الضحى» 1 كجم يصل إلى 39.95 جنيه،بينما يسجل سعر أرز أبيض «الساعة» 1 كجم نحو 38 جنيها، وأخيراً، يبلغ سعر أرز أبيض «ريحانة» 1 كجم نحو 40 جنيها،هذه الأسعار توضح تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يسهل عليهم اختيار ما يناسب ميزانياتهم واحتياجاتهم.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

عند النظر إلى باقي السلع الغذائية الأساسية، نجد أن سعر السكر يبلغ 36.41 جنيه، وسعر كيلو العدس المعبأ نحو 63.27 جنيه،كما يسجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 88.02 جنيه، ويصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 59.2 جنيه،بالنسبة لسعر كيلو الدقيق، فقد بلغ حوالي 26.76 جنيه، بينما يسجل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 28.30 جنيه،هذا التغير في الأسعار يعكس الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرها على مختلف السلع الغذائية.

بناءً على المعطيات المتاحة، يظهر أن أسعار الأرز والسلع الغذائية الأخرى تتأثر بعوامل متعددة كالعرض والطلب والظروف الاقتصادية العامة في البلاد،من المهم للمستهلكين متابعة الأسعار بشكل دوري وتقدير ميزانياتهم وفقًا لذلك،إن حركة الأسعار ستظل مستمرة، مما يتطلب من الجميع إدراك السوق والتحليلات المصاحبة لهذه البيانات، لضمان اتخاذ قرارات تسوق واعية ومدروسة.