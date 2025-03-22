استمرار إنخفاض درجات الحرارة: الأرصاد تُعلن عن توقعات الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تشكل أحوال الطقس أحد العناصر المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة،تسعى هيئة الأرصاد الجوية إلى تقديم معلومات دقيقة حول حالة الطقس المتوقعة، مما يساعد الأفراد على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بسلوكياتهم اليومية،في هذا البحث، سنستعرض حالة الطقس ليوم السبت الموافق 22 مارس 2025، ونتناول تفاصيل درجات الحرارة، واتجاه الرياح، والأمطار المتوقعة، وتأثير هذه العناصر على الحياة اليومية.

حالة الطقس اليوم

تشير التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم السبت، ستسود فيها أجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون الأجواء معتدلة في جنوب الصعيد،كما أن ليالي هذا اليوم ستشهد طقسا باردا على الأغلب،يمتاز فصل الربيع عادة بتغيرات مناخية، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً مقارنة بفصل الشتاء، إلا أن هذا العام يبدو أن الأجواء ستظل باردة.

نشاط الرياح والأمطار

من المتوقع أيضا أن تشهد عدة مناطق نشاطا للرياح، خاصة في السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،كما تبرز احتمالات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محددة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة في السواحل الغربية،تعد هذه الظروف الجوية مؤشرا على تقلبات الطقس التي قد تحدث بشكل مفاجئ، لذا من المهم متابعة التحديثات الجوية بشكل دوري.

حالة البحار

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تشير التوقعات إلى أنه سيكون معتدلاً إلى مضطرب، حيث يتوقع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مع اتجاه الرياح السطحية شمالية غربية،أما بالنسبة للبحر الأحمر، فتتوقع الهيئة أن يكون معتدلاً إلى مضطرب أيضا، مع ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين ونصف، ويكون اتجاه الرياح السطحية شمالية غربية،يتوجب على مرتادي البحر والمصطافين أخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة اليوم السبت 22 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 20 12 وادي النطرون 20 11 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 18 10 دمياط 17 12 بورسعيد 18 12 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 12 العريش 18 10 رفح 17 10 رأس سدر 21 11 نخل 16 4 كاترين 12 2 الطور 22 12 طابا 18 10 شرم الشيخ 33 15 الإسكندرية 18 12 العلمين 17 11 مطروح 19 12 السلوم 16 10 سيوة 19 6 رأس غارب 21 15 الغردقة 22 14 سفاجا 22 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 28 21 حلايب 23 16 أبو رماد 22 15 رأس حدربة 23 16 الفيوم 20 10 بني سويف 20 11 المنيا 21 10 أسيوط 21 7 سوهاج 22 9 قنا 23 12 الأقصر 23 11 أسوان 24 12 الوادي الجديد 23 10 أبو سمبل 24 13

تحمل المعلومات المتعلقة بالطقس أهمية بالغة، إذ تساهم في تقديم رؤية واضحة حول ظروف الحياة اليومية،من خلال معرفة درجات الحرارة وحالة الرياح والأمطار، يمكن للأفراد التخطيط بشكل أفضل لمهجريات الأنشطة اليومية، سواء كانت في مجال العمل أو السفر أو الترفيه،لذا، يظل من الضروري متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بانتظام حفاظاً على سلامة الأفراد والمجتمع،تعتبر هذه المعلومات دليلاً مناخياً يعكس التغيرات المناخية التي تحدث في البلاد ويعزز الوعي البيئي عند المواطنين.