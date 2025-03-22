اكتشف موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل قهوة المحطة والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما الرمضانية واحدة من أبرز مظاهر الثقافة العربية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الاهتمام بالمشاهدة العائلية للبرامج والمسلسلات،في هذا السياق، ينتظر جمهور المسلسل الرمضاني «قهوة المحطة» عرض حلقة جديدة، حيث تركز الأحداث هذه الليلة على تطورات مهمة،مع اختلاف المواضيع والمعالجات الدرامية، يوفر هذا المسلسل فرصة للجمهور لمتابعة الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تعكس واقع المجتمع.

معلومات عامة عن مسلسل قهوة المحطة

يُعتبر مسلسل «قهوة المحطة» من المسلسلات الرمضانية البارزة لعام 2025، حيث يتميز بسرده المتميز للأحداث،تدور قصته في إطار اجتماعي مشوق يعكس صراعات الطبقات من خلال مجموعة من القصص الإنسانية، مما يزيد من ارتباط المشاهدين بالشخصيات،يعرض المسلسل عبر عدة قنوات، مما يسهل على الجمهور متابعته في أوقات مختلفة.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

يتألق في بطولة مسلسل قهوة المحطة نخبة من الفنانين المتميزين، من بينهم أحمد غزي الذي يقدم أداءً بارزًا في الدور الرئيسي، ومعه بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، هالة صدقي، رشدي الشامي، وضياء عبد الخالق،العمل من تأليف الكاتب المعروف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ما يضمن جودة التنفيذ الفني العالية.

أحداث مسلسل قهوة المحطة

تتناول أحداث المسلسل جريمة قتل تؤدي إلى تطورات غير متوقعة، بالإضافة إلى تناول صراعات الطبقات الاجتماعية بشكل متقن،يتميز بتقديم شخصيات متنوعة تواجه تحديات مختلفة، مما يجعل الأحداث مثيرة وشيقة للمشاهدين،يمثل العمل نوعًا جديدًا يتمثل في مسلسلات الـ 15 حلقة، حيث يزداد تشويق الجمهور لرؤية ما سيحدث خلال الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل قهوة المحطة

يُعرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 8 اليوم، حيث ستكون مواعيد العرض على قنوات ON وCBC كما يلي الساعة 830 مساء على ON مع إعادة أولى في الساعة 530 صباحًا وإعادة ثانية في الساعة 330 مساء، بينما يُعرض على CBC الساعة 945 مساء مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا وإعادة ثانية في الساعة 1215 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل قهوة المحطة

يمكن مشاهدة حلقات مسلسل قهوة المحطة على مجموعة من القنوات، حيث يذاع عبر شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما في ذلك

قناة CBC.

قناة ON.

منصة واتش إت الرقمية.

بشكل عام، يعد مسلسل قهوة المحطة واحدًا من الأعمال الدرامية التي لقت استحسان العديد من المشاهدين،يجمع بين الأداء المتميز والشخصيات المتنوعة، ما يجعله مادة دسمة للنقاش والاهتمام في الأوساط الاجتماعية والثقافية،ستستمر الحلقات المقبلة في تقديم أحداث مشوقة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.