أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم السبت 22 مارس 2025: أبرز التحديثات!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الخضار والفواكه من المعايير الأساسية التي تؤثر على الحياة اليومية للكثير من الأسر،يتأثر السوق بعدة عوامل، تتراوح بين الإنتاج المحلي، والاستهلاك، والتغيرات المناخية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار،يهدف هذا المقال إلى تزويد القراء بمعلومات دقيقة حول أسعار الخضار والفواكه في مصر بتاريخ 22 مارس 2025، مع التركيز على متوسط الأسعار والتغيرات اليومية،هناك العديد من المواد الأساسية التي تُعتبر جزءاً من النظام الغذائي المصري، وتلعب دوراً مهماً في رفاهية الأسرة.

أسعار الخضار اليوم

يُلاحظ أن أسعار الخضار اليوم تتراوح حسب الأصناف والموسم،فمن جهة، تتراوح أسعار الطماطم بين 2 و5 جنيهات، مما يعكس التغيرات في إنتاج هذه الخضار المشهورة،أما البطاطس، فهي تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيهات، بينما يتراوح سعر البصل الأبيض بين 4 و11 جنيها،وعلى صعيد آخر، يُسجل البصل الأحمر أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيها، بينما الكوسة تتراوح بين 4 و8 جنيهات،ومن الأمور الهامة أن الفاصوليا تتراوح أسعارها بين 12 و18 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف أسعار ورق العنب البناتي بين 50 و100 جنيه، كما تُعتبر الباذنجان البلدي من الخضار الرائجة التي يتراوح سعرها بين 3 و7 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض يتراوح بين 9 و13 جنيها،يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيها، فيما تتراوح أسعار خيار صوب، والخيار البلدي بين 5 و11 جنيها،أما بالنسبة للملوخية، فإن أسعارها تتراوح بين 12 و18 جنيها، بينما القلقاس يتراوح بين 12 و15 جنيها،أخيراً، سجّل الثوم أسعاراً تتراوح بين 13 و19 جنيها، وهي تشكل جانبًا مهمًا في المائدة المصرية.

أسعار الفاكهة اليوم

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، نجد أن البرتقال البلدي يتراوح سعره بين 9 و15 جنيها، بينما برتقال سكري يتراوح بين 9 و15 جنيها،سعر برتقال أبو سرة يتراوح بين 15 و20 جنيها، بينما تصل أسعار اليوسفي إلى 20 و35 جنيها،ومن جهة أخرى، سعر اليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بينما أسعار تفاح أمريكي تتراوح بين 50 و100 جنيه، وهو ما يعكس الطلب العالي على الفاكهة المستوردة.

أما بالنسبة للبلح، فنجد أن البلح الشامية يتراوح بين 16 و46 جنيها، بينما البلح الإبريمي يتراوح بين 17 و37 جنيها،تعكس هذه الأسعار التغيرات في عرض الطلب الموسمي والإنتاج المحلي، مما يجعلها تتفاوت بشكل ملحوظ،بالتالي، تعد مراقبة أسعار الفاكهة والخضار من الأمور الحيوية لكل أسرة، حيث تساهم في إدارة الميزانية وتوجيه الاستهلاك بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية.

بإجمال، تُعتبر أسعار الخضار والفاكهة من المؤشرات الحيوية للاقتصاد المحلي، ويجب على المستهلكين متابعة هذه الأسعار بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل استفادة من الميزانية المخصصة للغذاء،تمثل هذه الأسعار تحديات وفرص لصغار المزارعين والتجار، كما تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية توجيه السياسات الزراعية والموارد،من المهم دائمًا أن يبقي المواطنون أنفسهم على اطلاع بتلك التغيرات ليس فقط لتعزيز صحة عائلتهم، ولكن أيضًا لدعم الاقتصاد المحلي.