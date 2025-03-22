دواجن بلدي بـ 120 جنيهًا فقط… تعرف على أسعار اليوم السبت 22 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا في يوم السبت الموافق 22 مارس، والذي يتزامن مع 22 رمضان المبارك،يعتبر هذا التراجع جزءًا من التغيرات الدورية التي يشهدها سوق الدواجن، من حيث العرض والطلب، خاصةً في فترة الأعياد والمناسبات،تضطلع المنصات الإخبارية بدورٍ كبيرٍ في توفير المعلومات للمستهلكين، مما يساهم في اتخاذ قراراتهم الشرائية بشكل مستنير.

أسعار الدواجن اليوم

تتمثل مهمة «الأسبوع» في تقديم معلومات دقيقة حول أسعار الدواجن، مما يساعد الزوار في متابعة التغيرات اليومية للأسعار،يتابع الكثيرون هذه المعلومات بدقة ليكونوا على اطلاع بأحدث التطورات في الأسواق، ويمكنكم الوصول إلى المزيد من التفاصيل من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أظهرت بيانات اليوم أن سعر الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء قد بلغ نحو 96 جنيهًا في بورصة الدواجن،بينما يُقدر سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق المباشرة للمستهلكين بنحو 100 جنيه،يُعتبر هذا السعر فارقًا ملموسًا عن أسعار الأيام السابقة، مما يعكس أثر المتغيرات الاقتصادية في السوق المحلي.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

أما بالنسبة للدواجن البلدي، فقد سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن نحو 120 جنيهًا، في حين أن أسعارها عند البيع للمستهلكين في الأسواق الخارجية قد وصلت إلى حوالي 129 جنيهًا،يُظهر هذا الفارق بين الأسعار في البورصة والأسواق أهمية مراقبة الأسعار عن كثب لتحقيق أفضل قيمة عند الشراء.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم

بالنسبة للدواجن الحمراء المعروفة باسم “الساسو”، فقد استقرت أسعارها عند 90 جنيهًا للكيلو في البورصة،وعند مستوي البيع للمستهلكين، وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، مما يدل على استقرار نسبي في هذا النوع من الدواجن مقارنةً بالأسعار الأخرى.

سعر البانيه اليوم

سجلت أسعار البانية اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث تم تسعير الكيلو بنحو 205 جنيهات، وفي بعض المناطق قد يصل السعر إلى 210 جنيهات،هذا التغير يشير إلى تقلبات العرض والطلب في السوق المهم.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت حسب النوع، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا، فيما يتراوح في القطعان بين 38 و38.5 جنيهًا،أما الكتكوت “الساسو” والساسو بيور، فيتراوح سعره بين 13 و14 جنيهًا، والكتاكيت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات، بينما يتراوح الكتكوت البلدي المشعر بين 6.75 و7.25 جنيهات،وأخيرًا، يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 8 و9 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

تتباين أسعار البيض حسب النوع، حيث بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة، بينما يصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 165 جنيهًا جملة،وفيما يتعلق بكرتونة البيض الأبيض، فقيمتها هي 158 جنيهًا جملة،يُظهر هذا التوزيع في الأسعار ضرورة اتخاذ قرار شراء مستنير اعتمادًا على الأسعار المتاحة.

ختامًا، تعكس أسعار الدواجن والبيض في السوق المصري التغيرات الاقتصادية المستمرة ومتطلبات المستهلكين،إن إدراك هذه الأسعار والتطورات اليومية يعد أمرًا حيويًا لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء،يجب على الجميع متابعة الأسعار بانتظام لضمان الشراء بسعرٍ ملائم،من خلال المعلومات المتوفرة، يمكن للمستهلكين التسلح بالمعرفة اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات شراء ذكية تتناسب مع احتياجاتهم وتوقعاتهم في ظل الأسواق المتغيرة.