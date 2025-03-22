شركة بيربليكستي الأمريكية للذكاء الاصطناعي تطلق مفاوضات لشراء تيك توك!

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم التكنولوجيا الحديث، تزايدت المنافسة بين الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتحتل هذه الأغلبية وقت الناس واهتمامهم،ومن بين هذه الشركات، برزت شركة بيربليكستي إيه آي الأمريكية، التي تعلن، بشكل رسمي، عن رغبتها في الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك،تسعى هذه الشركة إلى تزويد التطبيق بخوارزميات جديدة تتمتع بالشفافية والانفتاح، مما يجعل هذا العرض دافعا لمناقشة تداعياته وتأثيراته عموما على شركات التكنولوجيا.

عرض الاستحواذ من بيربليكستي إيه آي

تشير التقارير إلى أن بيربليكستي إيه آي تتنافس مع عدة شركات أخرى تسعى للاستحواذ على تيك توك، المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، والتي تواجه تهديدات بالحظر في الولايات المتحدة الأمريكية،في هذا السياق، قالت الشركة في بيانها إن لديها القدرة على إعادة تصميم خوارزمية تيك توك, مما يمنع أي هيمنة أو احتكار في السوق،هذه النقطة تعتبر حيوية للغاية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بشفافية البيانات وخوارزميات التشغيل في عصر المعلومات.

تقدير قيمة تيك توك

بناءً على معلومات من شبكة CNBC، يُعتقد أن عرض بيربليكستي قد يرفع قيمة تيك توك إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار،وتعتبر هذه القيمة مؤشرًا لما يمكن أن يحققه الاستحواذ في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر تيك توك من المنصات الرائجة التي تجمع ملايين المستخدمين،إذا تحقق هذا الاستحواذ، فقد يغير بشكل جذري المنافسة بين المنصات الرقمية والمحتويات التي تقدمها.

تطورات الوضع القانوني

في ضوء الأحداث الأخيرة، قامت إدارة الرئيس الأمريكي الإصدار بإعطاء شركة بايت دانس مهلة قدرها 75 يوماً، قابلة للتجديد، للسماح باستحواذ الحكومة الأمريكية على 50% من تيك توك حتى تاريخ 5 أبريل،تأتي هذه السياسة في إطار إجراء لحماية الأمن القومي، مما يزيد من الضغط على الشركة الصينية،نشر هذا القرار يلقي بظلاله على مصير تيك توك في الولايات المتحدة وغموض المفاوضات الحالية.

نمو شركة بيربليكستي إيه آي

تأسست بيربليكستي إيه آي في عام 2025، ومقرها في سان فرانسيسكو،بعد تقديم محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تمت إعادة تقييمها لتصل إلى حوالي 500 مليون دولار، لكنها أنهت العام مع قيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار،يُعتبر هذا التصاعد السريع في القيمة مؤشراً على النمو المتزايد والسريع للشركات الناشئة القائمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على السوق.

الخلاصة

في النهاية، يظهر الاستحواذ المحتمل لشركة بيربليكستي إيه آي على تيك توك كخطوة استراتيجية يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على صناعة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي،وبينما تستمر المنافسة المحتدمة بين الشركات الكبرى، يبقى الاستحواذ والتوظيف الذكي للذكاء الاصطناعي في صميم النقاشات المستقبلية،ما قد يحدث من تغييرات في السوق قد يؤسس لمرحلة جديدة من التعاملات والابتكارات في العالم الرقمي، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل جميع المعنيين.