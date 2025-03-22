منتخب مصر يحقق انتصاراً من العيار الثقيل على إثيوبيا في رحلة مونديال 2026 «شاهد الفيديو»

الرياض - أميرة القحطاني - في سياق المنافسات الكروية على الصعيد الإفريقي، أظهر منتخب مصر الأول لكرة القدم أداءً مميزًا خلال المباراة التي جمعته بمنتخب إثيوبيا، وذلك مساء الجمعة في المغرب، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026،تعتبر هذه المباراة محطة مهمة في مشوار تصفيات كأس العالم، حيث يسعى المنتخب المصري لحجز مقعد له في المونديال،وقد تمكن الفراعنة من تحقيق فوز مؤكد بثنائية نظيفة، مما يعزز آمالهم في الصعود.

تفاصيل المباراة وأداء اللاعبين

جاءت المباراة قوية من جانب منتخب مصر، حيث افتتح النجم محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 31، مسجلًا هدفًا جميلًا يعكس مهارته العالية،لم يكتفِ صلاح بذلك، بل ساهم أيضًا في تقديم الدعم الهجومي، حيث مرر كرة رائعة لأحمد سيد زيزو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 40،هذا الأداء المتميز يعكس التنسيق العالي بين اللاعبين وقدرتهم على استغلال الفرص، مما كان له تأثير كبير على نتيجة المباراة.

تحليل الأداء العملي للفريق

بفضل هذا الفوز، تمكن منتخب مصر من تعزيز صدارته لترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعد خوض خمس مباريات،حيث حقق الفريق انتصارات على عدة فرق قوية مثل جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، إضافة إلى تعادل واحد مع غينيا بيساو، مما يدل على قوة الأداء وفاعلية الاستراتيجية المستخدمة من قبل الجهاز الفني،تعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على تطور الفريق وقدرته على المنافسة.

ترتيب المجموعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 هو كالتالي

1 – منتخب مصر 13 نقطة من 5 مباريات.

2 – سيراليون 8 نقاط من 5 مباريات.

3 – غينيا بيساو 6 نقاط من 5 مباريات.

4 – بوركينا فاسو 5 نقاط من 4 مباريات.

5 – إثيوبيا 3 نقاط من 5 مباريات.

6 – جيبوتي نقطة واحدة من 4 مباريات.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

جاء التشكيل الأساسي كالتالي

حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع محمد عبد المنعم – حمدي فتحي – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم عمر مرموش – أسامة فيصل – محمد صلاح.

بينما ضمت دكة البدلاء عدة لاعبين ذوي خبرة، مثل محمد عواد ومصطفى شوبير بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء الشابة الواعدة.

في الختام، تعكس الانتصارات التي حققها منتخب مصر في التصفيات الإفريقية لأمم العالم 2026 الروح المعنوية العالية والتجانس بين لاعبيه،يسعى المدرب واللاعبون لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم في التصفيات، مما يضعهم في موضع قوي للمنافسة في المرحلة النهائية من التصفيات،إن الاستمرار على هذا المنوال سيزيد من فرص الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام بقية الفرق في مجموعتهم.