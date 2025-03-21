“الاختلافات أمر معتاد” .. أحمد السقا يكشف عن سر انفصاله عن مها الصغير!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الحياة الشخصية للفنانين من الموضوعات التي تثير الكثير من التساؤلات والأقاويل، حيث يُعد الفنان أحمد السقا واحدًا من الأسماء البارزة في مجال الفن والإعلام،فباعتباره نجمًا معروفًا، فإن أي حديث حول حياته الشخصية، وخاصة في جانب الانفصال أو الخلافات، يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور،في الآونة الأخيرة، تداول الكثيرون شائعات حول انفصال السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير،وفي هذا السياق، كان لابد من توضيح الأمور أمام الرأي العام وكشف الحقائق لنزع الغموض حول هذا الموضوع المستجد.

رد أحمد السقا على شائعات الانفصال

خلال إطلالته الإعلامية في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، قام أحمد السقا بحسم الجدل حول الشائعات التي أثيرت بشأن انفصاله عن مها الصغير،إذ وصف ذلك بأنه مجرد شائعة لا تستند إلى أي حقائق، معربًا عن عدم فهمه للسبب الذي يجعل مثل هذه الأنباء تتم تداولها في وسائل الإعلام،وظهر السقا متأثرًا بكون هذه الشائعات تمس حياته الشخصية، حيث قال “حسبي الله ونعم الوكيل في المؤذي”.”

الخلافات في الحياة الزوجية

وفي سياق حديثه عن الخلافات، أوضح أحمد السقا أن وجود تناقضات بين الأزواج هو أمر طبيعي، حيث لا تخلو أي علاقة من مشاكل،وأكد أن الخلافات لا تؤثر adversely على زواجه، وأن الأولوية تبقى دائمًا للحفاظ على كرامته واختياراته الشخصية،كما وجه رسالة إلى الذين يروجون هذه الأكاذيب، محذرًا من أن الله هو المنتقم الجبار.

الأعمال الفنية الحالية لأحمد السقا

على صعيد آخر، يبرز أحمد السقا كواحد من أكثر الفنانين نشاطًا في الوقت الحالي على الساحة الفنية،حيث يسجل عودته مؤخرًا من خلال مسلسل “العتولة 2” الذي يُعرض ضمن الأعمال الرمضانية لعام 2025،يُعتبر هذا المسلسل جزءًا من تراثه الفني ويجمعه مع مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية العربية.

تعاون السقا مع زملائه

الجدير بالذكر أن مسلسل “العتولة 2” يضم مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الفن مثل طارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده وآخرين، حيث يتعاون الجميع تحت إشراف الكاتب مصطفى جمال هاشم، والمخرج أحمد خالد موسى،يتطلع الجمهور إلى ما ستحمله الحلقات القادمة من أحداث وتطورات جديدة في هذه الملحمة الدرامية.

في النهاية، يبقى أحمد السقا فنانًا عظيمًا، ويتجلى ذلك في قدرته على التعامل مع الضغوطات الإعلامية والمشاكل الشخصية ببطولة،فإن التصريح الذي أدلى به حول شائعات الانفصال يشدد على أهمية الوعي والتمييز بين الحقائق والأكاذيب، مشيرًا إلى استمراره في تقديم أعمال فنية تلاقي إعجاب الجمهور،كما إنه يعطي درسًا للجميع حول كيفية مواجهة التحديات بالثبات والقوة، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في الحياة العامة والفنية على حد سواء.