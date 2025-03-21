تتابعوا مباراة مثيرة بين مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد مباراة مصر وإثيوبيا التي تقام اليوم الجمعة، الموافق 21 من شهر مارس لعام 2025، جزءًا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يشارك المنتخبان في تصفيات قارة إفريقيا،إن متابعة هذه المباراة تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لما تحمله من آمال وطموحات للنجم المصري في تحقيق نتائج إيجابية تعزز موقفه في المجموعة الأولى.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والواحدة صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وسيكون مكان إقامتها ملعب الزاولي في المغرب، مما يضيف أجواء تنافسية لملاقاة الفرق المختلفة في التصفيات.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر حاليًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات في التصفيات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات كانت كالتالي ضد جيبوتي بنتيجة (6-0)، ثم أمام سيراليون (2-0)، وأمام بوركينا فاسو (2-1)، إلا أنه تعادل مع غينيا بيساو (1-1) في الجولة الأخيرة،هذا الأداء يعكس القوة والثبات الذي يتمتع به الفريق المصري.

في المرتبة الثانية يأتي منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ويتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بينما يجلس منتخب جيبوتي في ذيل القائمة برصيد نقطة واحدة فقط،التنافس الذي يشهده المجموعة يضمن مباراة مثيرة تجمع بين مصر وإثيوبيا.

بث مباشر لمباراة مصر وإثيوبيا

يقدم موقع «الأسبوع» لقرائه الأعزاء خدمة البث المباشر لمباراة مصر ضد إثيوبيا، حيث يمكن للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة الحدث الكروي الهام مباشرة،إن الاهتمام بتحقيق نقاط المباراة يعد أمراً حيوياً بالنسبة لمنتخب الفراعنة في سبيل التأهل للمنافسات العالمية في كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تتزايد الآمال والتطلعات لدى مشجعي الفريق المصري لتحقيق انتصار ينتشل منتخبهم نحو الأمام، حيث أن الفوز في هذه المباراة سوف يمنح الفريق دفعة كبيرة في التصفيات، ويمكن أن يسهم في تعزيز فرصه نحو التأهل للبطولة العالمية.

في النهاية، تحمل مباراة مصر وإثيوبيا أهمية كبرى، إذ تجسد التحدي الرياضي والروح التنافسية بين الفرق الإفريقية،إن الآمال المعلقة على المنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز حظوظه في التصفيات تعكس الشغف الجماهيري الذي يحيط بكرة القدم،لذا، فإن متابعة هذه المباراة عن كثب تعد ضرورة لكل عشاق الكرة المستديرة.