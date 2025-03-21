أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. مفاجأة عيار 21 تثير الإعجاب بهذا السعر!

الرياض - أميرة القحطاني - يتسم سوق الذهب بقدر كبير من التغيرات والتقلبات، وذلك نظرًا لتأثيرات متعددة مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والتي تجعل منه ملاذًا آمنًا للكثير من المستثمرين،في الآونة الأخيرة، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما جعله محط أنظار الكثيرين،يعد معرفة سعر الذهب من الأمور التي تهم شريحة واسعة من المجتمع، سواء كان ذلك للاستثمار أو للاستخدام الشخصي،سنقدم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم، السبت 21 مارس 2025، لتزويدكم بمعلومات دقيقة ومحدثة.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في السوق المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصلت أسعاره في محلات الصاغة إلى مستويات عالية،وفقًا لأحدث المعلومات، سجل سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية 4891.5 جنيه للبيع و4868.5 جنيه للشراء،بينما شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر شيوعًا في السوق المحلية، ارتفاعًا ليصل إلى 4290 جنيها للبيع و4270 جنيها للشراء.

استقرار الأسعار في السوق المحلية

ظلت أسعار الذهب مستقرة بعض الشيء في السوق المصرية، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى ارتفاعها منذ الأسبوع الماضي،سجل جرام الذهب عيار 21 بواقع 15 جنيهًا، وهو ما يعكس توجه المستثمرين نحو هذه السلعة القيمة،هذه الاستقرارية تأتي في وقت تشهد فيه الأحداث العالمية تقلبات كبيرة تؤثر على الطلب والعرض في السوق العالمية للذهب.

أسعار أنواع الذهب المتعددة

تتفاوت أسعار الذهب وفقًا لمختلف العيارات، حيث سجّل سعر الذهب عيار 22 نحو 4483.75 جنيه للبيع و4462.75 جنيه للشراء،بينما واصل سعر الذهب عيار 18 الارتفاع ليصل إلى 3668.5 جنيه للبيع و3651.5 جنيه للشراء،وفي الوقت نفسه، بلغ سعر الذهب عيار 14 مستوى 2853.25 جنيه للبيع و2840 جنيها للشراء،وقد سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2445.75 جنيه للبيع و2434.25 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب وأونصة الذهب

من جهة أخرى، بلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر مستوى 34240 جنيها للبيع و34080 جنيها للشراء،ومع ذلك، حافظت أسعار أونصة الذهب على مستوياتها القريبة من أعلى معدلاتها التاريخية، حيث تظل تحت ضغوط كبيرة من الأوضاع العالمية،يجدر بالذكر أن حجم التداولات العالمية على الذهب عند مستويات قريبة من 3057.49 دولار للأونصة، مما يعكس حالة من الطلب المرتفع على هذه السلعة باعتبارها ملاذًا آمنًا.

جدول أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025 نوع الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 4891.5 جنيه 4868.5 جنيه عيار 22 4483.75 جنيه 4462.75 جنيه عيار 21 4290 جنيه 4270 جنيه عيار 18 3668.5 جنيه 3651.5 جنيه عيار 14 2853.25 جنيه 2840 جنيه عيار 12 2445.75 جنيه 2434.25 جنيه

في الختام، يبدو أن حالة سوق الذهب تظل محاطة بجملة من التحديات والفرص،مع العوامل الاقتصادية والسياسية المتغيرة، من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري،إن ارتفاع أسعار الذهب يشير إلى فترات من القلق وعدم اليقين في الأوساط الاقتصادية، لذا يبقى الذهب خيارًا مفضلًا للكثير من الأفراد في الأوقات الصعبة،نأمل في توفير معلومات دقيقة وموثوقة بشأن أسعار الذهب دائمًا لمساعدتكم في اتخاذ القرارات الصحيحة.