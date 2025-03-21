صلاح يتألق ويساهم في تقدم منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين في الشوط الأول «فيديو»

الرياض - أميرة القحطاني - تحتل المباريات الدولية أهمية كبيرة في عالم الرياضة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصفيات البطولات الكبرى مثل كأس العالم،تمثل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 نقطة تحول مهمة في مسيرة المنتخب المصري بحثًا عن التأهل،أقيمت المباراة في مدينة كازابلانكا المغربية، حيث كان أداء الفريقين محط أنظار العديد من الجماهير،هذا المقال يستعرض تفاصيل المباراة وأداء اللاعبين والتصفيات بشكل عام.

أداء منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

بدأ منتخب مصر الشوط الأول بقوة، حيث تقدم على منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين،جاء الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف ليفربول، بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي،وبعد ذلك، نجح صلاح في صناعة الهدف الثاني لزميله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40، ليؤكد تفوق المنتخب المصري خلال الشوط الأول.

نتائج منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يُعتبر منتخب مصر من أبرز الفرق في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، حيث جاء تصنيفه الحالي في المركز الأول برصيد 10 نقاط بعد أربع مباريات،تمكن المنتخب من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، بينما تعادل مع غينيا بيساو،نتائج هذه المباريات تعكس أداءًا قويًا يسعى إلى التأهل في نهاية المطاف.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026

تضم المجموعة الأولى عدة فرق، حيث يحتل منتخب مصر الصدارة،إليكم ترتيب المجموعة

1 – منتخب مصر (10 نقاط) – من 4 مباريات.

2 – منتخب سيراليون (8 نقاط) – من 5 مباريات.

3 – غينيا بيساو (6 نقاط) – من 5 مباريات.

4 – بوركينا فاسو (5 نقاط) – من 4 مباريات.

5 – إثيوبيا (3 نقاط) – من 4 مباريات.

6 – جيبوتي (نقطة) – من 4 مباريات.

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

ظهر منتخب مصر بتشكيل قوي مكون من

– حارس المرمى محمد الشناوي،- دفاع محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني،- وسط محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، أحمد سيد زيزو،- هجوم عمر مرموش، أسامة فيصل، محمد صلاح.

وضمت دكة البدلاء أسماء قوية قادرة على إحداث الفارق في حال الحاجة لذلك خلال المباريات.

القنوات الناقلة للمباراة

تهتم الجماهير بمشاهدة مباريات تصفيات كأس العالم، وقد تم نقل مباراة مصر ضد إثيوبيا عبر قناة ON Time Sports 1 HD، مما ساعد على تعزيز حماس المشجعين لتشجيع منتخبهم في هذه المرحلة الحاسمة.

بناءً على الأداء القوي الذي أثبته المنتخب المصري في المباراة ضد إثيوبيا، يبدو أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفه بالوصول إلى كأس العالم 2026،تطلعات الجماهير مرتفعة، وما زال الأمل يتجدد في أن يحقق المنتخب إنجازات جديدة تضاف إلى تاريخه الحافل،يأمل الفريق أن يستمر في تقديم أداءٍ قوي في المباريات القادمة، ومن الضروري أن يحافظ على التنسيق الجماعي والتركيز العالي؛ لضمان تحقيق النجاحات المطلوبة،باتت تصفيات كأس العالم تتطلب استعدادًا كبيرًا، ومن الواضح أن منتخب مصر يسعى للنهوض بشكل ملموس لتحقيق طموحات مشجعيه،