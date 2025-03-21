تمريرة مدهشة من صلاح… زيزو يسجل الهدف الثاني لمصر في شباك إثيوبيا (فيديو)

الرياض - أميرة القحطاني - يشهد عالم كرة القدم تطورًا مستمرًا، وتعتبر تصفيات كأس العالم 2026 من أبرز المحطات التي تبرز فيها مهارات الفرق الوطنية،إن أداء الفرق في هذه التصفيات يحدد ملامح المنافسة العالمية ويعكس تطلعات المشجعين،في هذا السياق، تتطلع مصر إلى تعزيز موقعها في تصفيات كأس العالم من خلال مباريات قوية وصعبة، مما يبرز أهمية المباراة الأخيرة ضد إثيوبيا التي جرت في المغرب.

تفاصيل مباراة مصر وإثيوبيا

في مباراة مثيرة، استطاع منتخب مصر الأول لكرة القدم تسجيل هدفين في مرمى نظيره الإثيوبي، حيث أضيف الهدف الثاني عن طريق أحمد سيد زيزو بعد تمريرة سحرية من النجم الدولي محمد صلاح في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول،تعكس هذه اللحظة التفاهم الكبير بين اللاعبين ومدى قوة الفريق المصري في مواجهة التحديات.

نتائج منتخب مصر في التصفيات

منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم، حيث جمع 10 نقاط من أربع مباريات، بفوز ساحق على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1)، مع تعادل واحد أمام غينيا بيساو (1-1)،هذا الأداء القوي يعكس جهود المنتخب في الوصول إلى المونديال والإصرار على إثبات قدراته على الساحة الإفريقية والدولية.

ترتيب المجموعة الأولى

يحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى، متبوعًا بمنتخب سيراليون الذي جمع 8 نقاط من 5 مباريات، بينما غينيا بيساو وجدت نفسها برصيد 6 نقاط، تتبعها بوركينا فاسو بـ 5 نقاط،كما تحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط، والجابون تسجل نقطة واحدة في ذيل الترتيب،هذا الترتيب يعكس شدة المنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر في المباراة

تشكيلة منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا شملت العديد من الأسماء اللامعة،في حراسة المرمى، تواجد محمد الشناوي، بينما مثل خط الدفاع اللاعبين محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ومحمد هاني،في خط الوسط، تواجد تريزيجيه، مروان عطية، وزيزو، بينما قاد الهجوم الثلاثي المكون من عمر مرموش، أسامة فيصل، ومحمد صلاح،هذا التشكيل الذي يضم مزيجًا من الخبرة والطموح يعكس استعداد المنتخب لمواجهة التحديات الكبيرة.

القنوات الناقلة للمباراة

إذا كنت ترغب في متابعة أحداث مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD التي تغطي مباريات التصفيات، مما يتيح للمشجعين متابعة منافسات فريقهم المفضل بصورة مباشرة.

نستخلص من أحداث مباراة مصر ضد إثيوبيا أهمية التواصل والتضامن في كرة القدم،إن تكامل الأداء بين اللاعبين مثل صلاح وزيزو يعد مثالًا حيًا على الروح الجماعية التي تسود المنتخب،يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية استمرار هذا النجاح في المباريات القادمة وكيف سيمكن الفريق من التأهل إلى كأس العالم 2026،تابعوا فعاليات التصفيات لمعرفة المزيد عن منتخب الفراعنة وآماله في تحقيق النجاحات والانتصارات في الساحات الدولية.