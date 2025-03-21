عاجل.. حسام حسن يكشف عن تشكيلة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر المنافسات الرياضية وخاصة كرة القدم من العناصر الأساسية التي تعكس قوة وتاريخ أي دولة،يُعتبر منتخب مصر لكرة القدم واحدًا من أنجح الفرق في القارة الإفريقية، وقد لعبت النتائج الأخيرة دورًا محوريًا في شكل وتوجه هذا الفريق،وفي هذا السياق، أعلن العميد حسام حسن عن تشكيل منتخب مصر لمواجهته المرتقبة أمام منتخب إثيوبيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي يشارك فيها عدد كبير من الدول.

تقام هذه المباراة الهامة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة،تُجرى المنافسة على أرض ملعب «الزاولي» في المغرب، مما يضيف جواً مميزاً للمباراة،تأتي هذه المباراة في إطار سعي منتخب مصر لتحقيق نتائج مميزة تعزز من موقفه في المجموعة وتضمن له فرصة قوية للتأهل إلى المونديال.

مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل منتخب مصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، حيث جمع 10 نقاط عبر 4 مباريات،تتضمن هذه الإحصائيات 3 انتصارات، حيث تغلب المنتخب المصري على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0)، وبوركينا فاسو (2-1)، بينما تعادل مع غينيا بيساو (1-1) في الجولة الأخيرة، مما يعكس الأداء القوي للفريق في هذه المرحلة.

يصطف خلف منتخب مصر منتخب سيراليون، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بعد فوزه الأخير على غينيا بيساو (3-1)،كما تأتي غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يشتعل التنافس في المقام الرابع بين بوركينا فاسو وإثيوبيا، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 5 نقاط بينما يحتل الثاني المركز الخامس برصيد 3 نقاط،في المقابل، يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026

1 – منتخب مصر (10 نقاط) – من 4 مباريات.

2 – سيراليون (8 نقاط) – من 5 مباريات.

3 – غينيا بيساو (6 نقاط) – من 5 مباريات.

4 – بوركينا فاسو (5 نقاط) – من 4 مباريات.

5 – إثيوبيا (3 نقاط) – من 4 مباريات.

6 – جيبوتي (نقطة) – من 4 مباريات.

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم اليوم

تم الإعلان عن تشكيل منتخب مصر في المباراة المرتقبة ضد إثيوبيا، حيث قرر المدرب حسام حسن أن يعتمد على التشكيلة التالية لإحراز الانتصار

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

في خط الدفاع محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم عمر مرموش، أسامة فيصل، محمد صلاح.

أما عن دكة البدلاء، فقد ضمت اللاعبين محمد عواد، مصطفى شوبير، أحمد عيد، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، نبيل دونجا، محمود صابر، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يمكن متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، وهو ما يسهل على محبي كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة،تسلط المباراة الضوء على طموحات المنتخب المصري في التأهل لنهائيات كأس العالم، مما يضيف قيمة إضافية لهذا اللقاء.

ختامًا، تُعتبر مباراة مصر وإثيوبيا محطة فارقة في مسيرة منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026،ويعتزم المنتخب تقديم أفضل أداء ممكن لتحقيق الفوز وضمان التقدم في هذه التصفيات المهمة،إن متابعة هذه المنافسات وتفاصيلها تعكس شغف الجماهير المصرية بكرة القدم وتمنياتها لنجاح منتخبها في السعي نحو التأهل إلى البطولة الأكبر على مستوى العالم.