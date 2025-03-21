مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 7: مواعيد العرض والقنوات الناقلة التي تهمك!

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر مسلسل “منتهي الصلاحية” واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي لاقت اهتمامًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث يستعرض المسلسل قضايا مجتمعية هامة تتعلق بالعلاقات الأسرية والتحديات النفسية التي يواجهها الأفراد في حياتهم،تدور أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية تدعى صالح، وقد دُعيت هذه القصة لمتابعة قدوم الحلقة السابعة، والتي يتوقع أن تكشف العديد من التطورات المثيرة في حياة البطل،تشكل هذه الأحداث تتويجًا للدراما الشائقة التي عُرفت بها السلسلة، مما يجعل المتابعين في حالة من الترقب والإثارة.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 7 لمسلسل منتهي الصلاحية

يستعد عشاق الدراما لمتابعة الحلقة السابعة من مسلسل “منتهي الصلاحية” والتي تُعرض على شاشة قنوات MBC مصر في تمام الساعة 1200 من منتصف الليل،يتوقع أن تتضمن هذه الحلقة تطورات درامية مثيرة، حيث يُتوقع أن يتعمق صالح في عالم المراهنات بعد تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها.

أحداث مسلسل منتهي الصلاحية

تتسارع وتيرة الأحداث في مسلسل “منتهي الصلاحية” من خلال شخصية صالح، الذي يجسّد دوره الفنان محمد فراج،يعكس المسلسل واقع الأشخاص الذين يُعانون من إدمان المراهنات وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تشمل فقدان الوظيفة والانفصال عن الزوجة وتدهور العلاقات الأسرية،يبحث صالح عن مخرج من مشاكله من خلال الانغماس في gambling الإلكتروني، مما يزيد من توتر حياته ويدفع القصة نحو مسار جديد.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

يضم مسلسل “منتهي الصلاحية” مجموعة من الفنانين المتميزين مثل محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان، محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، وجيسكا حسام،والمسلسل من تأليف الكاتب محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، مما يضمن تقديم عمل متكامل يجمع بين الكتابة الفنية والإخراج المحترف.

في الختام، يُعتبر مسلسل “منتهي الصلاحية” تجربة فريدة من نوعها تلامس قضايا شخصية واجتماعية عميقة، مما يجعل المشاهد متحمسًا لاكتشاف ما سيحدث في الحلقات القادمة،بفضل الأداء القوي للأبطال والقصة المثيرة، أثبت المسلسل مكانته كواحد من أبرز الأعمال الدرامية في الوقت الحالي، مما يستدعي اهتمام الجميع لمتابعة الأحداث بشكل دوري،إن تطورات شخصية صالح ومعاناته في عالم المراهنات ستبقي الجمهور على أهبة الاستعداد لمتابعة المستجدات القادمة.