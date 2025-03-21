الجزائر تحقق انتصارا ساحقا على بوتسوانا بثلاثة أهداف وتخطف صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم 2026!

الرياض - أميرة القحطاني - استعاد المنتخب الجزائري لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة في مباراة حاسمة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه المثير على مضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة،يعتبر تحقيق هذا الفوز علامة بارزة في مسيرة المنتخب الجزائري، حيث سعى لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في التصفيات،في ضوء هذا الانتصار، نستعرض تفاصيل المباراة وأبرز الأحداث التي شهدتها، لنبرز القوة المميزة لـ”محاربي الصحراء”.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة جزائرية واضحة على الملعب، حيث أظهر اللاعبون أداءً قويًا ومتماسكًا،تمكن أمين جويري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 44، مانحًا فريقه الأفضلية قبل الاستراحة،هذا الهدف جاء نتيجة جيدة للضغط الذي مارسه المنتخب الجزائري على دفاعات المنافس، مما أضفى طابعًا من الإيجابية على أداء الفريق وشكّل دافعًا إضافيًا خلال الشوط الثاني.

تطورات الشوط الثاني

في الشوط الثاني، استمر المنتخب الجزائري في تقديم أداء مميز، حيث عزز محمد عمورة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، مما زاد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض،إلا أن منتخب بوتسوانا لم يستسلم، بل سعى للعودة إلى المباراة وتمكن تيبوجو كوبيلانج من تقليص الفارق في الدقيقة 70، مما أشعل حماس الجماهير المحلية،وبهذا، عكس اللقاء تنافسًا مثيرًا بين الفريقين.

الهدف الثالث والختام

لم تدم فرحة بوتسوانا طويلاً، حيث عاد محمد عمورة ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للجزائر في الدقيقة 74، مما أكد فوز “محاربي الصحراء”،هذا الهدف كان بمثابة نقطة حسم للجولة، مما أعطى الثقة للاعبين الجزائريين وطمأن الجماهير التي دعمتهم طوال المباراة،بهذا الفوز، حقق المنتخب الجزائري رقمًا مهمًا يعزز من آماله في التأهل للمونديال القادم.

ترتيب المجموعة

برفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 12 نقطة، يتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن منتخب موزمبيق، بينما تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند 6 نقاط، ليحتل المركز الرابع،إن هذه المعطيات تجعل من المباريات القادمة أكثر أهمية، حيث ستكون بحاجة إلى استراتيجيات متكاملة من الفرق لتحقيق أهدافها.

في الختام، تجسد مباراة الجزائر وبوتسوانا أهمية كرة القدم في توحيد الشعوب وترسيخ الروح الرياضية،النجاح الذي حققه المنتخب الجزائري يعكس تفاني اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق أهدافهم،هذه الانتصارات ليست فقط نتاج الجهد البدني، بل تعكس أيضًا القدرة على تجاوز التحديات والمنافسة بشكل مميز،إن استمرار منتخب الجزائر في تقديم أداء مميز سيكون له آثار إيجابية على مسيرته في التصفيات والبطولات القادمة.