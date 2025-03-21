أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 21 مارس 2025: كل ما تحتاج لمعرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - إن موضوع أسعار البنزين والسولار يعتبر من الموضوعات الحساسة التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات،فالبنزين والسولار هما من أهم المصادر الطاقوية التي يعتمد عليها قطاع النقل والعديد من الصناعات،لذلك، يزداد اهتمام الناس بمراقبة الأسعار اليومية للوقود، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم،في هذا البحث، سوف نستعرض أسعار البنزين والسولار اليوم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بجوانب أخرى من سوق المحروقات.

أسعار البنزين والسولار اليوم

تعتبر الأسعار الحالية للوقود في مصر من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، فاليوم الجمعة 21 مارس 2025، سجل سعر بنزين 95 نحو 17.00 جنيه، في حين كان سعر بنزين 92 حوالي 15.25 جنيه، وسعر بنزين 80 بلغ 13.75 جنيه،تأتي هذه الأسعار ضمن سياق عام يشهد تغيرات دورية تفرضها عوامل عدة منها العرض والطلب وحالة الاقتصاد.

أسعار السولار والمنتجات البترولية الأخرى

أما بالنسبة لسعر السولار، فقد سجل اليوم نحو 13.50 جنيه، وهو سعر ثابت نسبيًا يتماشى مع قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تسعير الوقود،وأيضًا، سجل سعر الكيروسين 13.50 جنيه، بينما وصل سعر المازوت المستخدم في الصناعات إلى حوالي 9500 جنيه للطن،وأخيرًا، بلغت أسعار غاز التموين للسيارات 7 جنيهات، مما يشير إلى استمرار أهمية هذه المنتجات في حياة المواطنين.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

أسطوانات البوتاجاز أيضًا تحتل مكانة هامة في المنازل المصرية، حيث سجل سعر أسطوانة بوتاجاز وزن 12.5 كجم نحو 150 جنيهًا، بينما سعر أسطوانة وزن 25 كجم بلغ 200 جنيه،تعتبر هذه الأسعار مؤشرة على استقرار السوق في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها أسواق الطاقات.

قائمة أسعار بنزين 92 بالسوق المحلي اليوم

فيما يتعلق بسعر بنزين 92، فقد سجل 1 لتر منه اليوم نحو 15.25 جنيه، بينما كان سعر 20 لتر حوالي 305 جنيه، وسعر 30 لتر بلغ 457.5 جنيه،ويتواصل تسجيل أسعار مختلفة حسب حجم الشراء، حيث سعر 40 لتر من بنزين 92 يعادل 610 جنيهات، وسعر 50 لتر يتجاوز 762.5 جنيه.

قائمة أسعار بنزين 95 بالسوق المحلي اليوم

بالنسبة لبنزين 95، فقد سجل سعر 1 لتر نحو 17 جنيها، وسعر 20 لتر يبلغ 340 جنيها، بينما سعر 30 لتر سجل 510 جنيهات،لمعرفة المزيد، سعر 40 لتر من بنزين 95 هو 680 جنيه، وسعر 50 لتر سجل 850 جنيه.

بعد ة أسعار الوقود المختلفة في مصر، يتضح الأثر المباشر لهذا القطاع على حياة المواطن اليومية،تتأثر الأسعار بالعديد من العوامل، بدءًا من حالات الطقس وانتهاءً بأسعار النفط العالمية،من المهم أن يبقى المواطنون على اطلاع دائم بأسعار المحروقات، حيث أنها تعكس الصحة الاقتصادية للبلاد،واستكمالاً لهذا، تتعهد الحكومة بمواصلة جهودها لضمان توفر المحروقات بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحفيز قطاعات العمل المختلفة.