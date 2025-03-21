مبادرة سند ليكي: متى ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل حسبة عمري؟

الرياض - أميرة القحطاني - خلال الفترة الأخيرة، شهدت الدراما العربية تحولًا ملحوظًا في تناول القضايا الاجتماعية، ومن بين هذه الأعمال مسلسل “حسبة عمري”، الذي يتناول في مجرى أحداثه مجموعة من القضايا التي تلامس واقع الحياة اليومية،يستند المسلسل إلى تعقيدات العلاقات الأسرية وتأثيرها على الأفراد، كما يُبرز أهمية الحياة القانونية الاجتماعية التي تعيشها المرأة بعد الطلاق، مما يجعل العمل يتسلى بمساحة كبيرة من العلاج الدرامي المعاصر.

تطورات الحلقة الماضية من مسلسل حسبة عمري

في أحدث حلقة من مسلسل “حسبة عمري”، التي انتهت بموقف درامي مُشوق، شهدت الأحداث تصاعدًا ملحوظًا،حاولت الشخصية “ليلى” التوسط بين والديها “فاروق” و”هند”، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى حد تحرير المحاضر، مما يعكس عمق المشكلات الأسرية التي تتناولها السلسلة،جاء هذا الصراع في إطار محاولات ليلى للتأثير على والدتها للصلح مع والدها، مشيرة إلى عاتبتها على بدء هذه الخلافات، مما يزيد من توتر الأحداث ويجعل المتابعة مرتبطة بتفاصيل علاقاتهم المعقدة.

موعد عرض الحلقة السابعة

يُذاع مسلسل “حسبة عمري” في حلقته السابعة، حيث يظهر على قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً، وبهذا يتمكن المشاهدون من متابعة الأحداث المتسارعة،كما يتم عرض الحلقة أيضًا على قناة النهار الساعة 800 مساءً، إضافة إلى وجودها على منصة WATCH IT التي تتيح مشاهدتها في نفس التوقيت.

قنوات عرض مسلسل “حسبة عمري”

– قناة DMC الساعة 945 مساءً.

– قناة النهار الساعة 800 مساءً.

– منصة WATCH IT الساعة 945 مساءً.

مضمون مسلسل حسبة عمري

يركز المسلسل على القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمراة، مثل حقوقها بعد الطلاق، وتناول الآثار القانونية لهذا الموقف،يتناول العمل تأثير قوانين الحسبة وكيفية تأثيرها على حياة النساء بعد انتهاء الزواج،من خلال عرض تفصيلي للعلاقات المعقدة بين الزوجين اللذين يعانيان من تصاعد مشاكلهم بعد انتهاء صلاحية علاقتهم، يأتي المسلسل كنافذة لفهم تلك الفرص والمخاطر التي تواجه النساء في مجتمع حديث.

أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم العمل مجموعة من الممثلين المبدعين، ومن بينهم النجمة “روجينا”، التي تأخذ دور البطولة، بالإضافة إلى عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،المسلسل من إخراج “مي ممدوح”، وتأليف “محمود عزت”، بينما تنتجه “Inspire Studios”.

في الختام، يعد مسلسل “حسبة عمري” مثالًا معاصرًا نجح في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بالمرأة، ويعكس كيفية تأثير الأزمات الأسرية على الأفراد،يمثل المسلسل تجربة فنية ترتكز على معالجة موضوعات حيوية تتطلب التفكير والنقاش، مما يجعله إضافة مهمة للأعمال الدرامية في رمضان 2025،ونحن بانتظار المزيد من التطورات في الحلقات القادمة.