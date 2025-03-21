أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 مارس 2025: انخفاض جديد في قيمة المعدن الأصفر!

الرياض - أميرة القحطاني - يعكس سوق الذهب في مصر حالة من التغيرات المستمرة في الأسعار، مما يجعل المتابعة اليومية موضع اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء،تعد أسعار الذهب عنصراً مهماً في الاقتصاد، حيث يُستخدم الذهب كملاذ آمن للاستثمار بالإضافة إلى استخداماته في المجوهرات والحلي،يعكس سعر الذهب بوضوح القوى الاقتصادية الداخلية والخارجية، مما يؤثر على سياسات التداول والاستثمار،لذا، سنستعرض أسعار الذهب المختلفة في السوق المصري حاليًا.

أسعار الذهب اليوم

يتغير سعر الذهب بصورة دورية، ولذا توفر «الأسبوع» لمتابعيها معلومات مباشرة عن أسعار الذهب اليوم، كجزء من الخدمة الشاملة التي تقدمها للزوار،يمكنكم الاطلاع على التحديثات من خلال المنصات المخصصة لمتابعة أخبار السوق.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب الآن في مصر للعيار 24 مستوى 4897.25 جنيه للبيع و4880 جنيها للشراء،يعتبر هذا العيار الأكثر نقاءً ويستخدم بشكل أساسي في صناعة المدخرات النقدية،يتميز باللمعان والجودة العالية.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند 4489 جنيها للبيع و4473.25 جنيه للشراء،يُعتبر هذا العيار خيارًا شائعًا للنحاتين وصانعي المجوهرات لأنه يوفر توازنًا بين النقاء والسعر.

سعر الذهب الآن عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في السوق، إلى 4285 جنيها للبيع و4270 جنيها للشراء،تحظى هذه الدرجة من الذهب بشعبية كبيرة نظرًا لسعرها المناسب وجودتها الجيدة.

سعر الذهب الآن عيار 18

تظهر البيانات أن سعر الذهب عيار 18 قد سجل في السوق المحلي 3672.75 جنيه للبيع و3660 جنيها للشراء،هذا العيار يُفضل بكثرة بين المستخدمين نظرًا لسعره القليل مقارنةً بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب عيار 14

تحدثنا عن سعر الذهب عيار 14، حيث بلغ سعره الآن في السوق المحلي 2856.75 جنيه للبيع و2846.75 جنيها للشراء،يعتبر عيار 14 خياراً مثالياً لمن يبحث عن المجوهرات بأسعار معقولة.

سعر الذهب الآن عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2448.5 جنيه للبيع و2440 جنيها للشراء،يُستخدم هذا العيار بشكل أساسي في تصنيع المواد التقليدية.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر 1836.5 جنيه للبيع و1830 جنيها للشراء،يتميز هذا العيار بأنه يتناسب مع الفئات محدودة التكاليف.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن في مصر، فقد سجل 34280 جنيها للبيع و34160 جنيها للشراء،يشكل الجنيه الذهب مصدرًا مهمًا للاحتفاظ بالقيمة و المدخرات.

سعر أونصة الذهب

بينما سجل سعر أونصة الذهب الآن في مصر 3034.28 دولار للبيع و3033.99 دولار للشراء،تعتبر أونصة الذهب وحدة القياس العالمية لأسعار الذهب وهي محط اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

جدول أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4897.25 جنيه 4880 جنيها عيار 22 4489 جنيه 4473.25 جنيه عيار 21 4285 جنيها 4270 جنيها عيار 18 3672.75 جنيه 3660 جنيها عيار 14 2856.75 جنيها 2846.75 جنيه عيار 12 2448.5 جنيه 2440 جنيها

أخيراً، تشكل أسعار الذهب محورا جوهرياً في الاقتصاد المصري، حيث تتأثر بالتغيرات العالمية والمحلية،إن متابعة الأسعار بشكل يومي تساعد المستثمرين والمستهلكين في اتخاذ قرارات مالية مدروسة،نأمل أن يكون هذا التقرير قد قدم لكم رؤية واضحة حول أسعار الذهب الحالية في مصر.