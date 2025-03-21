طقس غدا السبت 22 مارس 2025: برودة مائلة خلال النهار توقعات مثيرة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حالة الطقس من العوامل المهمة التي تؤثر على حياة الناس وسلوكياتهم اليومية،فمع بدء كل يوم جديد، يتطلع المواطنون لمعرفة أحوال الطقس الخاصة بهم، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها،يقدم خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم اليومية التي تشمل درجات الحرارة، والرطوبة، وحركة الرياح، ووجود الأمطار،من خلال هذا البحث، سنلقي الضوء على التوقعات الجوية ليوم غدٍ السبت، والأجواء المتوقعة في كافة أنحاء الجمهورية.

توقعات الطقس ليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهاراً طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين يكون الطقس معتدلاً على جنوب الصعيد،أما خلال الليل وفي الصباح الباكر، من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً على أغلب الأنحاء،هذه التوقعات تشير إلى تقلبات مناخية قد تواجهها مناطق مختلفة من البلاد.

حالة الرياح والأمطار

فيما يتعلق بحالة الرياح، فمن المتوقع أن تكون هناك نشاطاً للرياح على بعض مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،كما سيكون هناك فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، حيث تكون الخسوفات مخففة على مناطق من السواحل الغربية لكن على فترات متقطعة،تعد هذه التغيرات جزءًا من الجوانب المناخية التي تؤثر بشكل كبير على المشهد العام للطقس.

حالة مياه البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار مع اتجاه الرياح السطحية شمالية غربية،أما بالنسبة للبحر الأحمر، فإنه سيكون أيضاً معتدلاً إلى مضطرب، حيث يصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وتكون الرياح السطحية فيه شمالية غربية،تهتم هيئة الأرصاد الجوية بتقديم تحديثات دقيقة للمواطنين لضمان سلامتهم.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

تتوزع درجات الحرارة في مختلف المدن المصرية على النحو التالي في القاهرة تصل العظمى إلى 20 مئوية والصغرى إلى 12 مئوية،في العاصمة الإدارية، تبلغ العظمى 21 والصغرى 10،بينما في 6 أكتوبر، تكون العظمى 21 والصغرى 11،يستمر هذا النمط الحراري بتوزيع متقارب في العديد من المدن الأخرى، مما يعكس حالة الطقس المتوقعة،يمكن أن تشهد مدن مثل أسوان 24/12 وفي سوهاج 22/09.

ختاماً، من المهم على المواطنين متابعة التحديثات التي تقدمها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع الظروف المناخية المتغيرة،تؤثر حالة الطقس بشكل مباشر على الأنشطة اليومية، لذا يُنصح أخذ الحيطة عند التخطيط للخروج أو القيام بأي نشاط خارجي،كما ينبغي التعرف على ما يمكن فعله لتجنب المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية المتوقعة، مما يعزز من القدرات للتكيف مع التغييرات المناخية.