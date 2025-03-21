موعد إجازة عيد الفطر 2025: تفاصيل الحكومي والخاص التي يجب أن تعرفها!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر المبارك هو أحد أعياد المسلمين المهمة، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك،كثير من الناس يتساءلون عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للأسر للاحتفال بلقاء الأصدقاء والعائلة،في هذا السياق، سنتناول تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2025، وعدد أيام الإجازة، وأهم المعلومات المتعلقة بالإجازات الرسمية الأخرى في مصر.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا للتقويم الفلكي، يُتوقع أن يُعلن عن بداية إجازة عيد الفطر 2025 عندما ينتهي شهر رمضان المبارك، والذي من المحتمل أن يكون في يوم السبت 29 مارس،بالتالي، سيكون أول أيام عيد الفطر في مصر هو يوم الأحد 30 مارس 2025،هذا الموعد ينذر بفرحة كبيرة تنتظرها الأسر في مصر للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فإن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025،يعد ذلك فرصة للعمال لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بأجواء العيد مع عائلاتهم وأحبائهم.

رؤية هلال شوال 2025

من المتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 يوم السبت 29 مارس 2025، حيث يُعتبر هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر،تشير التوقعات إلى أن الهلال سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، بينما في القاهرة سيبقى لمدة 11 دقيقة،يمتد بقاء الهلال في بعض المحافظات الأخرى ليتراوح بين 1-12 دقيقة.

فحوى الإجازات الرسمية في مصر 2025

التقويم لعام 2025 يتضمن عدة إجازات رسمية بجانب إجازة عيد الفطر، والتي تشمل أيضًا عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء،إليك قائمة بأهم الإجازات الرسمية

عيد الفطر المبارك الأحد 30 مارس 2025

إجازة عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025

عيد شم النسيم الإثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال الخميس 1 مايو 2025

وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025

إجازة عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية الخميس 26 يونيو 2025

عيد ثورة 30 يونيو الإثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة 23 يوليو الأربعاء 23 يوليو 2025

عيد القوات المسلحة الإثنين 6 أكتوبر 2025

مع اقتراب عيد الفطر في 2025، يزداد اهتمام الناس بمعرفة تفاصيل الإجازات وتخطيط احتفالاتهم،هذه المناسبة ليست مجرد عطلة، بل هي فرصة لتجديد الروابط الأسرية والاجتماعية،يبقى الأمل أن يشهد الجميع عيد فطر سعيد ومليء بالفرح والسرور.