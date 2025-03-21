موعد إجازة عيد الفطر 2025: تفاصيل الحكومي والخاص التي يجب أن تعرفها!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر المبارك هو أحد أعياد المسلمين المهمة، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك،كثير من الناس يتساءلون عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2025، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للأسر للاحتفال بلقاء الأصدقاء والعائلة،في هذا السياق، سنتناول تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2025، وعدد أيام الإجازة، وأهم المعلومات المتعلقة بالإجازات الرسمية الأخرى في مصر.
موعد إجازة عيد الفطر 2025
وفقًا للتقويم الفلكي، يُتوقع أن يُعلن عن بداية إجازة عيد الفطر 2025 عندما ينتهي شهر رمضان المبارك، والذي من المحتمل أن يكون في يوم السبت 29 مارس،بالتالي، سيكون أول أيام عيد الفطر في مصر هو يوم الأحد 30 مارس 2025،هذا الموعد ينذر بفرحة كبيرة تنتظرها الأسر في مصر للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.
عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025
بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فإن إجازة عيد الفطر لعام 2025 ستكون لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025،يعد ذلك فرصة للعمال لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بأجواء العيد مع عائلاتهم وأحبائهم.
رؤية هلال شوال 2025
من المتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 يوم السبت 29 مارس 2025، حيث يُعتبر هذا اليوم هو أول أيام عيد الفطر،تشير التوقعات إلى أن الهلال سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، بينما في القاهرة سيبقى لمدة 11 دقيقة،يمتد بقاء الهلال في بعض المحافظات الأخرى ليتراوح بين 1-12 دقيقة.
فحوى الإجازات الرسمية في مصر 2025
التقويم لعام 2025 يتضمن عدة إجازات رسمية بجانب إجازة عيد الفطر، والتي تشمل أيضًا عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء،إليك قائمة بأهم الإجازات الرسمية
- عيد الفطر المبارك الأحد 30 مارس 2025
- إجازة عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025
- عيد شم النسيم الإثنين 21 أبريل 2025
- عيد تحرير سيناء الجمعة 25 أبريل 2025
- عيد العمال الخميس 1 مايو 2025
- وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025
- عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025
- إجازة عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025
- رأس السنة الهجرية الخميس 26 يونيو 2025
- عيد ثورة 30 يونيو الإثنين 30 يونيو 2025
- عيد ثورة 23 يوليو الأربعاء 23 يوليو 2025
- عيد القوات المسلحة الإثنين 6 أكتوبر 2025
مع اقتراب عيد الفطر في 2025، يزداد اهتمام الناس بمعرفة تفاصيل الإجازات وتخطيط احتفالاتهم،هذه المناسبة ليست مجرد عطلة، بل هي فرصة لتجديد الروابط الأسرية والاجتماعية،يبقى الأمل أن يشهد الجميع عيد فطر سعيد ومليء بالفرح والسرور.
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