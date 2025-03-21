جنتي على الأرض: روجينا تكتب رسالة مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد الأم «صور»

الرياض - أميرة القحطاني - احتفلت الفنانة روجينا بعيد الأم عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستجرام» اليوم الجمعة في 21 مارس،يُعتبر هذا اليوم مناسبة مميزة لتكريم الأمهات والاعتراف بما قدمنه من تضحيات وإسهامات في حياتنا،لقد كانت كلمات روجينا الموجهة لوالدتها مليئة بالمشاعر، حيث وصفت والدتها بأنها جنتها على الأرض، وعبّرت عن حبها وامتنانها العميق لها، مما يؤكد على العلاقة القوية التي تربطهما.

رسالة روجينا لوالدتها

وجهت روجينا نداءً مليئًا بالمحبة إلى والدتها، حيث كتبت «أنتِ جنتي على الأرض، أمّي وأختي وحبيبتي وصديقتي، والآن أصبحتِ بنتي،ربّي ارزقني حبك ورضاكِ، أنتي وبناتي عيدِي وفرحتي، أنتم حصاد عمري وسنيني»،هذه الكلمات تعكس عمق العلاقة الإنسانية وضرورة التقدير للمحبة والدعم التي تقدمها الأمهات.

حالة روجينا الفنية

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة روجينا تعيش فترة نشاط فني ملحوظ، حيث يتم عرض أحدث أعمالها في مسلسل «حسبة عمري» خلال موسم دراما رمضان 2025،هذا المسلسل يعد من الأعمال المنتظرة، حيث يتعرض لعدة قضايا اجتماعية تتعلق بالمرأة، مما يعكس اهتمام روجينا بالقضايا النسائية وكيفية تعزيز دور المرأة في المجتمع.

قصة مسلسل حسبة عمري

تتناول أحداث مسلسل «حسبة عمري» مجموعة من القضايا الاجتماعية الحيوية، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى تناول قضايا قانونية مرتبطة بحقوق المرأة،يتعمق المسلسل في قانون الحسبة وتأثيره على حياة النساء بعد حدوث الطلاق، مما يجعله عملاً يسلط الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية التي تؤثر على المرأة في المجتمعات العربية.

أبطال مسلسل حسبة عمري

يشمل طاقم العمل في مسلسل «حسبة عمري» كل من روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق،المسلسل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويُنتج بواسطة Inspire Studios Productions، وهو ما يعكس التعاون بين العديد من الأسماء اللامعة في المجال الفني.

في النهاية، تقدم روجينا عبر أعمالها المختلفة رسالة قوية عن أهمية الاعتناء بالقضايا النسائية وضرورة رفع الوعي حول حقوق المرأة،لا تقتصر احتفالاتها بعيد الأم على كونها لمسة رومانسية، بل ترمز إلى ضرورة تقدير الأمهات ومنحهن الفضل على ما قدمن،إن «حسبة عمري» ليس مجرد عمل درامي، بل هو منصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء، مما يجعله عملًا مهمًا في السياق الفني والاجتماعي.