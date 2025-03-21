مسلسل حكيم باشا الحلقة 21: مواعيد العرض والقنوات الناقلة بشكل مثير!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “حكيم باشا” من الأعمال الدرامية المتميزة في الساحة الفنية العربية، حيث يجذب الانتباه بتصاعد الأحداث الدرامية فيه،يتناول المسلسل قصة شخص يتخلى عن إرثه العائلي بحثًا عن حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، مما يعكس صراعات داخلية عميقة ومعاني متداخلة عن العلاقات والولاء،سنستعرض في هذا البحث مواعيد عرض المسلسل، وأحداثه، وأبطال العمل، بالإضافة إلى تأثيره على المشاهدين.

مواعيد عرض مسلسل “حكيم باشا”

يمكن لعشاق المسلسل متابعة حلقاته الجديدة عبر شبكة قنوات CBC، حيث يتم عرضها وفق الجدول التالي

العرض الأول الساعة 715 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 1215 صباحًا.

الإعادة الثانية الساعة 300 عصرًا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة CBC دراما في

العرض الأول الساعة 900 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 100 صباحًا.

الإعادة الثانية الساعة 600 صباحًا.

مواعيد إعادة مسلسل “حكيم باشا” على قنوات الحياة

بالإضافة إلى عرضه على قناة CBC، يُعرض المسلسل يوميًا عبر قناة الحياة العامة في

العرض الأول الساعة 930 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 230 صباحًا.

الإعادة الثانية الساعة 930 صباحًا.

الإعادة الثالثة الساعة 115 ظهرًا.

قصة مسلسل “حكيم باشا”

تدور أحداث المسلسل في منطقة “نجع الباشا”، وهي موقع خيالي يقع في محافظة قنا،يركز العمل على شخصية حكيم باشا، الذي يشغل منصب كبير عائلة الباشا الشهيرة بتجارة الآثار،على الرغم من أن والده كان مزارعًا صوفيًا، إلا أن حكيم تمكن من شق طريقه في عالم التجارة بدعم من عمه، الذي أودع كافة أملاك العائلة تحت إداراته، متجاوزًا أولاده، بعد أن أثبت ذكاءه وحنكته في إدارة الثروة وتنميتها.

أبطال مسلسل “حكيم باشا”

كتب سيناريو مسلسل “حكيم باشا” الكاتب محمد الشواف وأخرجه أحمد خالد أمين،ويضم العمل مجموعة من النجوم البارزين، مثل مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، سلوى عثمان، وأحمد فهيم، وعدد آخر من الممثلين الذين أضفوا طابعًا خاصًا للعمل.

في ختام هذا البحث، تجسد أحداث “حكيم باشا” واقعًا معقدًا من العلاقات الإنسانية والصراعات العائلية،يواصل المسلسل جذب انتباه الجمهور بفضل قصته المشوقة وأدائه المتميز،لذا، سيظل المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تشهدها الساحة الفنية، مرسخًا قوته في جذب المشاهدين وتحفيز النقاشات حول المعاني والدلالات التي يتناولها.