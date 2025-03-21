فهد البطل الحلقة 21: موعد العرض والقنوات الناقلة – كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - مسلسل “فهد البطل” يعد واحداً من الأعمال الدرامية التي أثارت إعجاب العديد من المتابعين في الفترة الأخيرة،تحظى الحلقات الجديدة بهذا المسلسل بمتابعة جماهيرية كبيرة، مع انتظار عرض الحلقة 21 التي تشير إلى تصاعد الأحداث بشكل مثير للاهتمام،بطل المسلسل، النجم أحمد العوضي، يلعب دور شخصية فهد التي تتطور بشكل درامي مشوق، مما يجعل العمل يحتل مكانة بارزة في المسلسلات المعروضة حاليا،مع مضي القصة في رحلة انتقامية مثيرة، يشهد الجمهور تطورات غير متوقعة، أبرزها الانتصار على الشخصيات الشريرة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل “فهد البطل” الحلقة 21

تستعد قناة ON لعرض الحلقة 21 من مسلسل “فهد البطل” اليوم الجمعة في تمام الساعة 945 مساءً، ويتبعها إعادة أولى في الساعة 645 صباح اليوم التالي،كما ستقوم قناة ON Drama بإعادة عرض الحلقة في الساعة 1200 منتصف الليل والإعادة في الساعة 430 عصراً،وعلى قناة الحياة، ستبدأ الحلقة في الساعة 1045 مُعيدة عرضها في الساعة 500 صباحاً، بالإضافة إلى عرضها في الساعة 1045 صباحاً،يعد هذا التنوع في مواعيد البث فرصة جيدة للجمهور لمتابعة الأحداث المثيرة المتلاحقة.

أبرز أحداث الحلقة 21 لـ “فهد البطل”

الحلقة السابقة من المسلسل أظهرت العديد من الأحداث المشوقة، حيث بدأ فهد في تنفيذ خطته الانتقامية بعد تعرّض شقيقته للاعتداء،إن مشاهد الانتقام التي قادها فهد من خلال حرق “شامل” على قيد الحياة تمثل قمة التشويق والإثارة،كما يتناول المسلسل فترة مؤلمة لفهد، حيث يكتشف حقيقة موت والدته، مما يزيد من حدة التوتر والأحداث الدرامية،هذا التشابك بين المشاعر والانتقام يُظهر عمق تسلسل الأحداث وصراعات الشخصيات.

أبطال مسلسل “فهد البطل” الحلقة 21

يضم مسلسل “فهد البطل” طاقم ممثلين متنوع يشمل كلاً من أحمد العوضي في دور فهد، وميرنا نور الدين التي تلعب شخصية كناريا، بالإضافة إلى كارولين عزمي التي تجسد شخصية راوية،يساهم محمود البزاوي في تقديم شخصية توفيق التمساح، بينما يؤدي أحمد عبد العزيز دور غلاب،تدعم صفاء الطوخي المسلسل بشخصية وفاء، ويمثل حجاج عبد العظيم شخصية شوقي،يتميز العمل كذلك بمشاركة محسن منصور الذي يلعب دور شامل، مما يزيد من تفاعل الجمهور مع جميع الشخصيات،المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

بشكل عام، “فهد البطل” يمثل تجربة درامية مؤثرة تمزج بين الغضب، الانتقام، والعواطف الإنسانية، مما يؤكد على أهمية الأعمال الدرامية في نقل تجارب إنسانية معقدة،مع استمرار عرض الحلقات، يبقى الجمهور متشوقاً لرؤية كيف ستتطور الأحداث وما هي المفاجآت التي ستظهر في الحلقات القادمة،المسلسل يجسد رؤية جديدة للمسلسلات الدرامية المعاصرة، ويضع قاعدة جماهيرية واسعة تزيد من شعبيته في المشهد الفني العربي.