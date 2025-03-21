موعد صلاة عيد الفطر 2025: إكتشف التوقيت في القاهرة وكافة المحافظات!

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025 باحتفالات مميزة تعكس الفرح والسعادة،يتزامن عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان المبارك، وتعتبر صلاة العيد أحد الشعائر المهمة التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الصلاة وتبادل التهاني،ومع اقتراب موعد العيد، يتزايد البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في مختلف المدن المصرية، خصوصاً في القاهرة والمحافظات الأخرى، حيث يتطلع الجميع لبدء احتفالات العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2025

وفقاً للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر شوال 1446 في يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، والذي يوافق 29 مارس 2025،ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً يوم الأحد 30 مارس 2025،تتيح هذه المعلومات للأسر المسلمة التخطيط لاحتفالاتهم وتيسير التنسيق للاجتماعات العائلية التي تندرج ضمن تقاليد العيد.

توقيت رؤية الهلال

أعلن المعهد أنه سيظهر هلال شوال 2025 في سماء مكة المكرمة لمدة سبع دقائق بعد غروب الشمس، بينما يستمر الهلال في سماء القاهرة لفترة تصل إلى أحد عشر دقيقة،تتفاوت فترات بقاء الهلال في باقي المحافظات المصرية بين دقيقة واحدة واثني عشر دقيقة، وفي بعض العواصم العربية والإسلامية قد تمتد هذه المدة إلى تسعة عشر دقيقة،هذه الملاحظات الفلكية تعتبر ذات أهمية كبيرة للعلماء والمهتمين بعلم الفلك ومراقبة الهلال.

موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات المصرية

تختلف مواعيد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات المصرية، حيث تشمل التوقيتات المتوقعة ما يلي

محافظة القاهرة 613 صباحًا

محافظة الجيزة 612 صباحًا

محافظة الإسكندرية 616 صباحًا

محافظة بورسعيد 607 صباحًا

محافظة السويس 607 صباحًا

محافظة العريش 601 صباحًا

محافظة الطور 603 صباحًا

محافظة سانت كاترين 601 صباحًا

محافظة طابا 557 صباحًا

محافظة شرم الشيخ 600 صباحًا

محافظة دمنهور 614 صباحًا

محافظة طنطا 612 صباحًا

محافظة المنصورة 611 صباحًا

محافظة الزقازيق 610 صباحًا

محافظة بنها 612 صباحًا

محافظة شبين الكوم 613 صباحًا

محافظة كفر الشيخ 613 صباحًا

محافظة الفيوم 614 صباحًا

محافظة بني سويف 613 صباحًا

محافظة المنيا 614 صباحًا

محافظة أسيوط 613 صباحًا

محافظة سوهاج 611 صباحًا

محافظة قنا 607 صباحًا

محافظة أسوان 607 صباحًا

محافظة أبو سمبل 613 صباحًا

محافظة مرسى مطروح 627 صباحًا

محافظة الغردقة 603 صباحًا

محافظة الإسماعيلية 607 صباحًا

محافظة دمياط 609 صباحًا

محافظة السلوم 635 صباحًا

موعد نويبع 559 صباحًا

موعد حلايب 553 صباحًا

موعد شلاتين 557 صباحًا

هذه المواعيد تمثل نقطة انطلاق لأداء صلاة العيد، حيث يعبر المسلمون عن فرحتهم بمناسبة العيد من خلال أداء الصلاة سوياً،تعتبر صلاة عيد الفطر رمزاً للوحدة والمحبة بين المسلمين.

في الختام، يمثل عيد الفطر المبارك مناسبة سنوية يجتمع فيها المسلمون لأداء ركعات الصلاة وتبادل التهاني،كل عام يحتفل الناس في مختلف البلدان بهذا العيد، مستحضرين الروابط الاجتماعية والتقاليد الثقافية،إن معرفة مواعيد صلاة عيد الفطر في مصر تعكس اهتمام المجتمع الإسلامي بالاحتفالات الدينية وتنظيم الأنشطة بشكل يتماشى مع الطقوس المحلية،بالأمل نتمنى للجميع عيداً سعيداً مليئاً بالألفة والمحبة.