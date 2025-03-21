تصاعد الأحداث: مواعيد عرض حلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما الرمضانية من أهم الفعاليات السنوية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، حيث تضم مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تجمع بين المتعة والإثارة،مسلسل “وتقابل حبيب” هو إحدى هذه الأعمال المميزة، حيث يتميز بقصته المشوقة وأبطاله المميزين، مما يجعله يستقطب أنظار المتابعين،الحلقة 21 من المسلسل حظيت باهتمام كبير، مما أدى إلى بحث جماهيري عابر عن مواعيد عرضها والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21

تتمكن الجماهير من متابعة مسلسل “وتقابل حبيب” الحلقة 21 عبر قنوات رائدة في تقديم الدراما المصرية،تتضمن هذه القنوات “قناة dmc” و”قناة dmc دراما”،كما يُبث المسلسل على منصة “watch it” الرقمية ومنصة “شاهد”، مما يسهل الوصول إليه عبر مختلف الوسائط،تأتي هذه الخيارات لتلبية احتياجات المتابعين الراغبين في مشاهدة أحداث الحلقة الجديدة في الوقت المناسب لهم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل “وتقابل حبيب” عبر قناة DMC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يُعاد في الساعة الثانية وأربعين دقيقة صباحاً، فيما تأتي الإعادة الثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً،أما قناة DMC دراما، فتقوم بعرض المسلسل في الساعة السادسة مساءً، مع إعادة أولى عند الرابعة والنصف صباحًا، بينما تأتي الإعادة الثانية في الساعة التاسعة والنصف صباحًا،هذه المواعيد تتيح للمشاهدين فرصة ضبط برامجهم لمتابعة الحلقة 21 باهتمام.

مسلسل وتقابل حبيب

ينتمي مسلسل “وتقابل حبيب” إلى قائمة الأعمال الرمضانية المدهشة لعام 2025، حيث يتألف من 30 حلقة تستعرض أحداثه على مدار الشهر الفضيل،يتمحور العمل حول مواضيع مجتمعية درامية تتناول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،تلعب الفنانة ياسمين عبد العزيز دور “ليل”، التي تواجه تحديات كبيرة بعد اكتشاف خيانة زوجها “يوسف أبو العز”، الذي يؤدي دوره الفنان خالد سليم، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بينها وبين عائلة زوجها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يضم مسلسل “وتقابل حبيب” مجموعة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، مثل ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، ونيكول سابا، إلى جانب أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة،تم كتابة السيناريو من قبل عمرو محمود ياسين، بينما تولى إخراجه محمد الخبيري، وتم إنتاجه من قبل شركة سينرجى، مما ساهم في تحقيق جودة العمل الفني.

تظهر الأحداث المتسارعة والمثيرة في مسلسل “وتقابل حبيب” أهمية الدراما في تشكيل الثقافة الاجتماعية، وكيف تعكس قضايا قد يعاني منها الكثير في المجتمع، ما يجعل من المسلسل تجربة مشاهدة طبيعية تتناول العلاقات الإنسانية،لذلك، يستمر مسلسل “وتقابل حبيب” في حجز مكانه كواحد من الأعمال الفنية التي تثير الجدل والاهتمام سواء في مواعيد عرضه أو في الحوارات حول شخصياته وأحداثه المثيرة،تتعدد القنوات والمنصات التي تعرض المسلسل، مما يجعله في متناول جميع فئات الجمهور، ويساهم في تعزيز وجوده في الساحة الدرامية العربية.