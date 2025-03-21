استعراض أسعار السلع التموينية بعد منحة رمضان 2025 على بطاقة التموين: كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - تحتل أسعار السلع التموينية أهمية خاصة في حياة الكثير من الأسر المصرية، لذا تعتبر متابعة تغيرات هذه الأسعار أمرًا ذا أهمية قصوى وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل فترة استهلاك مرتفعة للمواد الغذائية الأساسية،في هذه الدراسة، نستعرض الأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين المصرية في إطار الدعم المقدم للأسر المحتاجة، وتأثير هذه الأسعار على حياة المواطنين خلال شهر رمضان 2025.

الإعلان عن أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع الأساسية ضمن منظومة الدعم المخصصة على بطاقات التموين في مصر، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول المستجدات المتعلقة بالأسعار بعد توزيع المنحة الخاصة بشهر رمضان 2025،يقدم موقع «الأسبوع» لزواره والمعلومات الدقيقة حول أسعار السلع التموينية في شهر رمضان، حيث يتيح لهم الاطلاع على تفاصيل الدعم ويمكن للعملاء متابعة المعلومات عبر الموقع.

موعد صرف الدعم على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين في صرف الدعم على بطاقات التموين لشهر رمضان 2025 رسميًا في يوم الثلاثاء 18 مارس،يستفيد من هذه ال نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية، حيث تسعى الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذه الأسر خلال الشهر المبارك.

أسعار السلع التموينية في منحة رمضان 2025

تم تحديد أسعار السلع التموينية في إطار منحة رمضان 2025 على النحو التالي

– سكر معبأ 1 كجم 30 جنيهًا.

– زيت خليط 800 مل 52 جنيهًا.

– أرز معبأ 1 كجم 27 جنيهًا.

– مكرونة 800 جم 8.5 جنيه.

– عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.

– شاي ناعم 40 جم 9 جنيهات.

– جبن أبيض تتراباك 80 جم 5 جنيهات.

– جبن أبيض تتراباك 250 جم 81 جنيهًا.

– جبن أبيض تتراباك 125 جم 14 جنيهًا.

– مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم 25 جنيهًا.

– مسحوق غسيل يدوي 800 جم 16 جنيهًا.

– صابون تواليت 125 جم 7.5 جنيه.

– لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

– طحينة 350 جم 2.5 جنيه.

– طحينة طعام كيس 2.5 جنيه.

– حلاوة طحينية سادة 40 جم 4 جنيهات.

– بسكويت بووز سادة 40 جم 1.5 جنيه.

– بسكويت بووز ويفر أنواع 50 جم 4 جنيهات.

– بسكويت بووز ويفر أنواع 40 جم 3.75 جنيه.

– دقيق معبأ (بلاستيك) 1 كجم 18 جنيهًا.

– تونة مفتتة 140 جم 18 جنيهًا.

– مكرونة سباجيتي 400 جم 17 جنيهًا.

– قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

– مفروم دجاج عبوة 8 مكعبات 6 جنيهات.

– مسحوق غسيل 60 جم 4.5 جنيه.

– مسحوق غسيل 125 كجم 16 جنيهًا.

– مكرونة 400 جم 8.5 جنيه.

– جبن تتراباك 25 جم 7 جنيهًا.

– شاي أسود 40 جم 5 جنيهات.

خاتمة

تجسد أسعار السلع التموينية في رمضان 2025 الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، حيث يساهم هذا الدعم في تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء المواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية،من المتوقع أن تسهم هذه الأسعار المدعومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الشهر المبارك، مما يساعد الأسر في تلبية احتياجاتها الغذائية والصحية.