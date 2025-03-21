كيفية تفادي الغرامة: خطوات سهلة للاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر المخالفات المرورية من المواضيع الهامة التي تهم جميع مالكي السيارات، حيث تثير العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية الاستعلام عنها وطرق الدفع المتاحة، لتفادي الغرامات المالية التي قد تترتب عليها،حيث يتعين على السائقين أن يكونوا على دراية بتفاصيل المخالفات المرورية والإجراءات المرتبطة بها، لضمان سلامتهم وأمانهم على الطرق، وكذلك لتجنب المشاكل القانونية التي قد تطرأ نتيجة تلك المخالفات،هذا المقال يهدف إلى توضيح كافة الخطوات اللازمة للاستعلام ودفع المخالفات بطريقة سهلة ومنظمة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

للاستعلام عن المخالفات المرورية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية

– قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط هنـــــــــا.

– بعد ذلك، اضغط على أيقونة «بيانات المرور» المتاحة على الصفحة الرئيسية.

– قم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات» لتبدأ عملية الاستعلام.

– أدخل الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص.

– بعد ذلك، اكتب رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، مع تحديد الأرقام ثم الحروف بشكل صحيح.

– في النهاية، اختر إجمالي مخالفات المرور المتوجبة، وستظهر لك الرسوم المطلوبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بطريقة سهلة وسريعة،للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية

– سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

– اضغط على أيقونة «مركباتي» الموجودة في القائمة.

– اختر الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالسيارة.

– أدخل الرقم الخاص بالسيارة كي تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المترتبة عليها.

خطوات دفع المخالفات المرورية

بعد الاستعلام عن المخالفات، يمكنك دفعها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية

– قم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هنـــــــــــا.

– اضغط على أيقونة «سداد المخالفات» لتبدأ عملية الدفع.

– أدخل الرقم الخاص بالسيارة.

– بعد ذلك، انقر على أيقونة «عرض المخالفات» لتظهر لك قائمة بالمخالفات المترتبة.

– اختر المخالفات التي ترغب في سدادها.

– اكتب طريقة الدفع المناسبة لك.

– وأخيرًا، اضغط على أيقونة «التأكيد» لإتمام عملية الدفع.

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

هناك بعض المخالفات التي لا يجوز التظلم أو الاعتراض عليها، منها

– القيادة بدون ترخيص.

– المخالفات التي تسبب ضررًا جسيمًا للغير.

– التلاعب بأرقام وحروف اللوحة المعدنية للسيارة.

في الختام، يعد الإلمام بخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية دفعها أمرًا ضروريًا لكل مالكي السيارات،تكمن أهمية ذلك في تجنب الغرامات والمشاكل القانونية التي قد تنجم عن عدم الالتزام بقوانين المرور،بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على سلامة وأمان جميع مستخدمي الطرق،من المفيد لكل سائق متابعة هذه النقاط وتطبيقها عند الحاجة لضمان تجنب العقوبات المرورية والحفاظ على النظام المروري بشكل عام.