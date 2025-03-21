أسعار الذهب في تركيا اليوم: الخميس 20 مارس 2025 – اكتشف المستجدات!

الرياض - أميرة القحطاني - يعد سعر الذهب من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس التغيرات في الأسواق المالية والعوامل الاقتصادية العالمية،في هذا البحث، نسلط الضوء على سعر الذهب في تركيا في تاريخ 20 مارس 2025، حيث تطبق تلك المعلومات في مجالات متعددة من الحياة اليومية، ويتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل بدءًا من العرض والطلب، وصولًا إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم.

سعر الذهب في تركيا

شهد سعر الذهب في تركيا اليوم استقرارًا طفيفًا، حيث سجلت أونصة الذهب حوالي 115.115.29 ليرة تركية،وتعتبر تركيا من الدول التي لها تاريخ طويل في التعامل مع الذهب سواء في الاستثمار أو كعنصر من عناصر الثقافة الشعبية،ولذلك، فإن معرفة الأسعار الدقيقة تعتبر حاجة ملحة لكثير من المستثمرين والمواطنين.

أسعار الذهب في تركيا حسب الوزن والعيار

تختلف أسعار الذهب في تركيا حسب الوزن وعدد القيراط، حيث وصل سعر كيلو الذهب إلى 3.701.042.45 ليرة،كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3.701.04 ليرة، في حين أن أسعار بقية الأعيرة تنخفض تبعًا لمعايير الجودة،فمثلاً، سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ حوالي 3.238.41 ليرة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2.775.78 ليرة،أسعار الجرامات الأخرى تشمل

جرام الذهب عيار 23 3.546.83 ليرة

جرام الذهب عيار 22 3.392.62 ليرة

جرام الذهب عيار 16 2.467.36 ليرة

جرام الذهب عيار 14 2.158.94 ليرة

جرام الذهب عيار 12 1.850.52 ليرة

جرام الذهب عيار 10 1.542.10 ليرة

جرام الذهب عيار 9 1.387.89 ليرة

جرام الذهب عيار 8 1.233.68 ليرة

جرام الذهب عيار 6 925.26 ليرة

أسعار الذهب في مصر

تسجل أسعار الذهب في مصر أيضًا تذبذبات ملحوظة متأثرة بمعدلات المصنعية ودمغة الذهب،على العموم، تتراوح أسعار المصنعية في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهاً، ويمثل ذلك عادةً نسبة من 7% إلى 10% من سعر الجرام،يتم استخدام الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة قياس رئيسية في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

اليوم، سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4908 جنيهًا للجرام، ما يجعله الأكثر انتشارًا في دول الخليج،بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4295 جنيهاً، وهو الأكثر شيوعًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية،كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3681 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 34360 جنيهاً،على الصعيد العالمي، سجل سعر الأوقية حوالي 3038 دولارًا، مما يعكس التقلبات التي تحدث في السوق العالمية.

في الختام، تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية سواء في تركيا أو في مصر،متابعة هذه الأسعار تعد ضرورية للمستثمرين وتجار الذهب، إذ تؤثر على قرارات الشراء والبيع،لذا، ينبغي عليهم ة هذه الأسعار بانتظام واستخلاص المعلومات اللازمة للتكيف مع التغيرات في السوق.