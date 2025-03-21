الإعلامي اللبناني نيشان يعلن عن قدوته المثيرة في عالم الإعلام!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الإعلام منصة رئيسية لنقل الأفكار والأخبار، ويمثل الشخصيات الإعلامية أحد العناصر المهمة في تشكيل الرأي العام،في هذا السياق، تحدث الإعلامي اللبناني نيشان عن تأثير الإعلامي الراحل رياض شرارة في مسيرته المهنية،حيث أعرب عن إعجابه الشديد بشخصيته واعتبره نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أهمية الإعلام كوسيلة لنقل الثقافة واللغة،كما تطرق نيشان إلى تحدياته الخاصة، بما في ذلك التمكن من اللغة العربية، مما يعكس أهمية التعليم والتعلم في المسيرة الإعلامية.

حديث نيشان عن تأثير رياض شرارة

في لقاءه ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، أشار نيشان إلى أنه كان يتطلع لتقليد شخصية في عالم الإعلام تعكس القيم الثقافية والفنية،وركز على أهمية الاقتداء بالقدوات الصالحة، حيث يرى أن الإعلام هو مسؤولية تستوجب الإتقان والمصداقية،على الرغم من التحديات التي واجهها، يشعر نيشان بالفخر لتعلمه وإتقانه للغة العربية، معلنًا أن أي شخص يمكنه تحقيق أهدافه بتعلمهم اللغات بشكلٍ يحقق طموحهم.

تحديات مواجهة العقد واللغة

أوضح نيشان خلال حديثه أنه شعر بالخوف والقلق في بداية مشواره الإعلامي، إذ كان يخشى عدم إتقانه للغة العربية،ومع ذلك، يرى أن هذا الخوف يمكن تجاوزه بالتدريب والممارسة المستمرة،كما تحدث عن أهمية اللغة كأداة للتواصل والثقافة، مؤكدًا أن التعلم ليس بالأمر الصعب، بل هو عملية تستلزم الالتزام والتحفيز الذاتي،وأكد قدرة أي فرد على النجاح، بغض النظر عن خلفيته أو تحدياته الجامدة.

تفاصيل أزمة ياسمين عز ونيشان

على صعيد آخر، تصاعدت الأحداث بين نيشان والإعلامية ياسمين عز، حيث أٌحيل إلى المحكمة بتهمة سب وقذف،وقد بدأت هذه الأزمة عندما تغيبت ياسمين عن حضور ندوة في منتدى الإعلام العربي، مما أوقع نيشان في موقف محرج،استهزأ نيشان بتغيبها، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية ضده،وبيّنت موقفها من القضية عبر برنامجها التلفزيوني، مشددة على أهمية الدفاع عن كرامتها.

تداعيات القضية وردود الفعل

تجسد هذه الأزمة معركة بين الإعلاميين تعكس التوترات في الساحة الإعلامية، حيث كل منهم يسعى لتعزيز موقعه،ياسمين عز، في تصريحها، أكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها، مضيفةً أن هذا الإجراء يأتي كرسالة لكل من يحاول العبث بسمعة الآخرين،كما نصت على استدراج التعويض بإيصال الأموال إلى قضايا خيرية، مما يدلل على حرصها على استخدام هذه الأحداث كمنصة لإحداث تغيير إيجابي.

في الختام، تبرز تجربة نيشان كعبرة لمن يعمل في المجال الإعلامي، حيث يجب على الشخصيات الإعلامية أن تكون واعية لدورها وتأثيرها في المجتمع،كما تشير الأحداث بين نيشان وياسمين عز إلى أهمية التعامل بحذر مع الأزمات الإعلامية، والعمل من أجل تعزيز الاحترام المتبادل،إن استمرار النقاش حول هذه القضايا يجب أن يكون مفتاحًا لفهم التحديات التي تواجه الإعلاميين وكيفية تحسين بيئة العمل الإعلامي في العالم العربي.