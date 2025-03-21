استعدادات مكثفة للثلاثي الزملكاوي قبل ديربي بتروجت في كأس عاصمة مصر

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر كرة القدم من الألعاب الرياضية التي تحظى بشعبية واسعة في مصر، حيث يلعب نادي الزمالك دورًا بارزًا في تاريخ الرياضة،يولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اهتمامًا كبيرًا بإعداد لاعبيه للمباريات المهمة،في هذا السياق، قامت الإدارة الفنية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بتنفيذ تدريبات تأهيلية متخصصة، تهدف إلى تحسين أداء اللاعبين وتجنب الإصابات،يستعد الفريق لمواجهة نادي بتروجت في كأس عاصمة مصر، وهو ما يعكس أهمية المنافسة للفريق وجماهيره.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين

خلال التمارين التي جرت عصر اليوم الخميس، تم تخصيص فقرة للتدريبات التأهيلية لكل من عبد الله السعيد ومصطفى شلبي وصلاح الدين مصدق،هذه التدريبات تتم في إطار برنامج متكامل وضعه الجهاز الفني، حيث تشمل تكييف اللاعبين بدنيًا وتحسين قدراتهم على التكيف مع متطلبات المباريات القادمة،تمّت التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم، تلاها أداء مجموعة من التمارين البدنية داخل الملعب،الهدف من هذه التدريبات هو تعزيز قدرة اللاعبين على مواجهة الإرهاق الذي قد يتسبب في تأثير سلبي على أداء الفريق.

استعدادات الفريق لمواجهة بتروجت

تأتي هذه التدريبات في وقت حاسم، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة بتروجت يوم الأحد المقبل على إستاد الكلية الحربية،تعتبر هذه المباراة جزءًا من بطولة كأس عاصمة مصر، مما يزيد من حماس اللاعبين ويدفعهم للعمل بجد أكبر،يشير التزام الجماهير والإدارة إلى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، حيث يشكل أداء الفريق في هذه البطولة نقطة انطلاق مهمة لبقية الموسم.

في النهاية، يظل الاستعداد البدني والنفسي للاعبين دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح،تكشف جهود الجهاز الفني، بقيادة جوزيه بيسيرو، عن رؤية شاملة لتجهيز اللاعبين، ليست فقط للمباريات القادمة، ولكن لبناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة،تتطلع جماهير الزمالك إلى رؤية الأداء المميز في المباراة المقبلة، مما يجعل هذه الفترة حاسمة في مسيرة الفريق.