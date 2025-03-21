أسعار السلع التموينية في منحة رمضان 2025: كل ما تحتاج معرفته بعد التطبيق!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد أسعار السلع التموينية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال العديد من الأسر المصرية، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك،إذ يتزايد البحث عن أسعار هذه السلع في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرض الحاجة إلى معرفة التفاصيل الدقيقة للدعم المخصص،يتطلع أصحاب البطاقات التموينية إلى التعرف على الأسعار الجديدة وأيضًا مواعيد صرف الدعم الإضافي الخاص بشهر رمضان، ما يحتم علينا عرض المعلومات بشكل شامل ودقيق.

في السطور القادمة، سنقدم ملخصًا شاملًا عن أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 2025، إلى جانب معلومات حول دعم البطاقات التموينية، لتكون مرجعًا مفيدًا للقراء في هذا الشأن.

آخر موعد لصرف الدعم على بطاقات التموين

يعتبر يوم السبت، 15 مارس 2025، الموافق 15 رمضان، آخر موعد لصرف ال في الدعم المخصص لبطاقات التموين، والذي يستفيد منه حوالي 10 ملايين أسرة،هذه ال تمثل جزءًا من جهود الحكومة لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم.

أسعار السلع التموينية في منحة رمضان 2025

وفيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة في منحة رمضان 2025

سكر معبأ 1 كجم 30 جنيهًا

زيت خليط 800 مل 52 جنيهًا

أرز معبأ 1 كجم 27 جنيهًا

مكرونة 800 جم 8.5 جنيه

عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم 9 جنيهات

جبن أبيض تتراباك 80 جم 5 جنيهات

جبن أبيض تتراباك 250 جم 81 جنيهًا

جبن أبيض تتراباك 125 جم 14 جنيهًا

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم 25 جنيهًا

مسحوق غسيل يدوي 800 جم 16 جنيهًا

صابون تواليت 125 جم 7.5 جنيه

لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه

طحينة 350 جم 2.5 جنيه

طحينة طعام كيس 2.5 جنيه

حلاوة طحينية سادة 40 جم 4 جنيهات

بسكويت بووز ساده 40 جم 1.5 جنيه

بسكويت بووز ويفر أنواع 50 جم 4 جنيهات

بسكويت بووز ويفر أنواع 40 جم 3.75 جنيه

دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا

تونة مفتتة 140 جم 18 جنيهًا

مكرونة سباجيتي 400 جم 17 جنيهًا

قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات

مفروم دجاج عبوة 8 مكعب 6 جنيهات

مسحوق غسيل 60 جم 4.5 جنيه

مسحوق غسيل 125 كجم 16 جنيهًا

مسحوق غسيل 800 جم 25 جنيهًا

صابون تواليت 125 جم 7.5 جنيه

مكرونة 400 جم 8.5 جنيه

جبن تتراباك 25 جم 7 جنيهًا

شاي أسود 40 جم 5 جنيهات

بمجملها، تمثل هذه الأسعار جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الأسر خلال شهر رمضان، حيث تعتبر تلك السلع من الأساسيات لمتطلبات الحياة اليومية،من الضروري أن يظل المواطنون على دراية بالمستجدات المتعلقة بأسعار السلع التموينية، حيث تلعب هذه المعلومات دورًا حيويًا في التخطيط المالي وتجنب الأزمات الاقتصادية.

في ختام هذا البحث، يتضح أن أسعار السلع التموينية والدعم المقدم لها يمثلان موضع اهتمام كبير لدى الأسر في مصر خلال شهر رمضان المبارك،الحكومة تمتلك التحديات لتحقيق التوازن بين تقديم الدعم ومراعاة الظروف الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية توفير المعلومات الدقيقة والمتاحة للجميع،إن فعالية هذا الدعم تعتمد على معرفة المواطنين للأسعار والمواعيد المحددة، مما يسهل عليهم إدارة ميزانيتهم خلال هذا الشهر الكريم.