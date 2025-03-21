“علياء صبحي”: تعرضت لضرب مروع في مسلسل سيد الناس وما زلت أشعر بالألم!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد الفنانة علياء صبحي واحدة من الأوجه الجديدة التي أقبلت على عالم الدراما التليفزيونية، حيث حصلت على فرصة الظهور الأول في مسلسل “سيد الناس”،تعكس أعمالها التزامًا كبيرًا بالتحديات الفنية، حيث تسعى إلى ترك بصمة واضحة في عالم التمثيل، كما نهجت ذلك في مجال الغناء،تسلط تسليط الضوء على تجربتها المثيرة للجدل مع الفنان أحمد رزق وكيف أثرت هذه التجربة على مسيرتها الفنية،يعتبر هذا العمل نقطة تحول فريدة لتعزيز موهبتها.

تجربة الضرب في مسلسل سيد الناس

علقت الفنانة علياء صبحي على مشاهد الضرب التي جمعتها بالفنان أحمد رزق، ضمن أحداث مسلسل “سيد الناس”، والذي يُعد من أولى تجاربها الدرامية،وأشارت إلى أن الجمهور لم يشاهد جميع الأحداث بعد، مما يعني أن هناك مشاهد أخرى تتضمن الضرب وبشكل أكبر،معظم المشاهد كانت حقيقية، حيث تم التعرض للضرب بشكل فعلي، مما أدى إلى معاناتها البدنية، إذ واجهت آلامًا شديدة واستمر الألم معها لثلاثة أيام، مما أثر على قدرتها على الحركة بسبب آلام الرقبة.

كواليس الترشيح وأهميته

بالحديث عن كيفية انضمامها لمسلسل “سيد الناس”، أوضحت علياء أن ترشيحها كان بفضل المخرج محمد سامي، مما أشار إلى أهمية هذه الفرصة في مسيرتها الفنية،تعتبر علياء هذا العمل محطة مهمة للاعتراف بموهبتها في التمثيل، وهي تطمح لتحقيق نفس النجاح الذي استطاعت الوصول إليه في مجال الغناء،تعكس جهودها في هذا المسلسل حرصها على إثبات نفسها كممثلة قادرة على التنافس مع كبار النجوم.

أبطال مسلسل سيد الناس

يظهر في بطولة مسلسل “سيد الناس” إلى جانب عمرو سعد مجموعة من الفنانين المعروفين، مثل أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، وإنجي المقدم، بالإضافة إلى نخبة من النجوم مثل خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس وغيرهم،يجسد العمل تنوعاً كبيراً في التمثيل ويُعزز من تجربة المشاهد في متابعة قصته المتنوعة،تتعدد الشخصيات وتختلف أبعادها، مما يثري النص الدرامي ويمنح كل شخصية مساحة للتألق.

نبذة عن أحداث مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل “سيد الناس” في إحدى القرى في صعيد مصر، حيث تم تصوير أغلب مشاهد العمل في منطقة الصليبة،يحتوي العمل على تركيبة درامية مركبة تتناسب مع التراث الثقافي المصري، مما يجعله يبرز الجوانب الإنسانية والنفسية للشخصيات،تم كتابة المسلسل بإبداع من قبل خالد صلاح وتحت إشراف المخرج محمد سامي، الذي يعمل على تجسيد اللحظات الدرامية بشكل مميز، يوازن بين الإثارة والتشويق.

أبرز أعمال علياء صبحي

تُعد أغنية “روق علينا” من أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة علياء صبحي،الأغنية تتضمن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرجة بسمة بوسيل، في أول تجربتها الإخراجية،تعتبر هذه الأغنية نقطة انطلاق مهمة في مسيرتها الموسيقية، حيث ساهمت في إثبات وجودها في الساحة الفنية ولقاء جمهورها بشكل مباشر.

قدمت علياء صبحي تجربة مختلفة من خلال مسلسل “سيد الناس”، الذي يعزز مسيرتها الفنية ويتيح لها فرصة للتعبير عن موهبتها،تمثل تجربتها المتميزة مع بقية الأبطال والتحديات التي واجهتها دليلاً على التزامها وتحفيزها لإثبات وجودها في عالم الدراما،يتطلع الجمهور بشغف لرؤية نتائج تلك التجارب والمشاهد المثيرة في المسلسل والتفاعل معها، وهو ما يجعله محطة جديدة وشيقة في مسيرة الفنانة.