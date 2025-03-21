أهلاً بالعيد: كعك وبسكويت بأسعار مذهلة في معارضنا المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية!

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب موعد عيد الفطر 2025، تزداد تساؤلات المواطنين حول مواعيد انطلاق معارض “أهلا بالعيد” وما تشتمل عليه من تخفيضات على مختلف المنتجات،تعد هذه المعارض من الفعاليات الهامة التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمساعدة الأسر في التهيئة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة،يعد عيد الفطر مناسبة يتلهف له الجميع، ولذا يحتاج الناس لكل المعلومات حول الاستعدادات المتاحة.

تسعى “الأسبوع” دائمًا إلى تقديم كافة المعلومات التي تهم الزوار حول فعاليات المهرجانات والمعارض، مما يسهل عليهم الاطلاع على أحدث الأخبار،يمكنكم متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بموعد انطلاق معارض “أهلا بالعيد” عبر موقعنا المستمر الذي يواكب كل جديد في هذا المجال.

معارض أهلا بالعيد 2025

تعتبر معارض “أهلا بالعيد” جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على مستلزمات العيد بأسعار تنافسية،تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر في أوقات الأعياد، حيث تم الإعلان عن موعد انطلاق المعارض بشكل رسمي لإيصال هذه المنتجات بأسعار مخفضة ودعم الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار الكحك والبسكويت في معارض أهلا بالعيد

تتميز معارض “أهلا بالعيد” بعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الاحتفالية، وعلى رأسها الكحك والبسكويت، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد،وتبدأ أسعار بعض هذه المنتجات كالتالي سعر كيلو بسكويت نشادر بـ 170 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو كعك سادة أيضاً نفس القيمة،أما بالنسبة للكعك الملبن، فيبلغ سعره 160 جنيهًا، بينما يُسجل سعر كيلو كعك بالمكسرات 230 جنيهًا.

وبالحديث عن الحلويات الأخرى، فإن سعر كيلو غريبة سادة يصل إلى 180 جنيهًا، ويُسجل سعر كيلو غريبة باللوز 210 جنيهات،كما أن أسعار البيتي فور تختلف حسب الأنواع، حيث يُسجل كيلو بيتي فور عادي بـ 190 جنيهًا، واقتربت أسعار البيتي فور لوكس وسابلية من 220 جنيهًا للكيلو الواحد،أما بالنسبة للعروض على العلب المشكلة، فتبدأ من 180 جنيهًا للكيلو الواحد، وصولًا إلى 520 جنيهًا للعبوة الوزن 3 كيلو.

تعتبر هذه المعارض منصة ممتازة لتحفيز شراء السلع المناسبة للعيد، توفير خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق والميزانيات،بالتالي، فإن “أهلا بالعيد” توفر فرصة ذهبية للمواطنين لتجهيز أنفسهم لبداية العيد.

في الختام، يُعتبر عيد الفطر من المناسبات السعيدة التي يتوق إليها الجميع، ومع اقتراب موعده يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول المعارض والعروض أمرًا ضروريًا،معارض “أهلا بالعيد” تمثل حلاً متميزًا لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة وبتنوع يرضي الجميع، مما يجعل تجربة الاستعداد للاحتفال أكثر يسراً ومتعة،تسعى وزارة التموين جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين وتيسيرها، مما يدل على اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على توفير كل ما من شأنه رسم البسمة على وجوههم في هذه المناسبة السعيدة.