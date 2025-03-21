أحمد فتوح ينضم لتدريبات الزمالك قبل مواجهة بتروجت الحاسمة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية في العالم، وتتمتع الأندية الجماهيرية بشغف خاص من قبل محبيها،ومن بين الأندية العريقة في مصر، يبرز نادي الزمالك كأحد أبرز الأسماء، حيث يسعى دائمًا لتحقيق النجاح في البطولات المحلية والعالمية،في هذا السياق، نسلط الضوء على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة بتروجت المقبلة، ودور اللاعب أحمد فتوح في هذه المرحلة المهمة.

انتظام أحمد فتوح في التدريبات

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر،وقد اتسمت هذه التدريبات بجو من الحماس والإصرار من اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

أداء أحمد فتوح في التمارين

شارك أحمد فتوح في الفقرة التأهيلية والجزء الخططي والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي، مما يعكس تحسن حالته البدنية،وكان اللاعب قد خضع لعلاج تحفظي خلال الفترة الأخيرة، حيث أدى تدريبات تأهيلية حتى باتت حالته الصحية أفضل مما كانت عليه سابقًا.

العلاج والتعافي

عانى فتوح من آلام متكررة وتورم في الركبة، مما استدعى استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، الذين أكدوا عدم الحاجة لعملية جراحية في الوقت الحالي، وهذا ما أعطى اللاعب ثقة أكبر في إمكانية مشاركته بالمباريات بشكل طبيعي،تُعد هذه الأخبار إيجابية للجهاز الفني والجماهير، حيث إن عودة اللاعب للمشاركة تعزز من قوة الفريق.

مراقبة الجهاز الطبي

يقوم الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بمتابعة حالة اللاعب خلال التدريبات لضمان استمرارية تحسن حالته الصحية،يعد هذا الإشراف البالغ الأهمية جزءًا من استراتيجية الفريق للحفاظ على صحة اللاعبين ومستوى أدائهم البدني.

توجيهات المدرب للفريق

حرص البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع أحمد فتوح، تم خلالها الاطمئنان على حالته الصحية،تم أيضًا منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية التي تساهم في استعداده لمواجهة بتروجت،ويُظهر ذلك تركيز الجهاز الفني على إعداد اللاعبين بشكل جيد، مما يعكس روح الفريق العالية.

مباراة الزمالك وبتروجت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر،تعد هذه المباراة فرصة جيدة للزمالك لتقديم أداء قوي وتعزيز مكانته في البطولة.

تأكيدًا لما سبق، يمكن القول إن الاستعدادات الحالية للفريق، وخاصة من جانب اللاعب أحمد فتوح، تشير إلى عزم النادي على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة،تظل الحالة الصحية للاعبين ومتابعة الجهاز الفني جزءًا لا يتجزأ من خطة النادي لتحقيق النجاح الكروي،من المؤكد أن جماهير الزمالك ستتابع هذه اللقاءات بدقة، متمنية لفريقها التوفيق والنجاح في مشواره في البطولة.