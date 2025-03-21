أسعار الدواجن اليوم الخميس 20 مارس 2025: البلدي بـ 130 جنيهًا! تعرف على التفاصيل المثيرة

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الدواجن في مصر مؤخرًا تغييرات ملحوظة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية اﻷمر الذي يؤثر على السوق المحلي بشكل كبير،في هذا البحث، نسلط الضوء على أسعار الدواجن المختلفة خاصة في ظل الظروف الراهنة من الطلب وقلة العرض،سنناقش الأسعار الحالية للدواجن البيضاء والأمهات والحمراء والبلدي، بالإضافة إلى أسعار البيض وبعض الأجزاء المختلفة من الدجاج،يأتي هذا التقرير كجزء من دورنا في توضيح تطورات الأسعار لقراءنا الأعزاء.

أسعار الدواجن اليوم

تُعَدّ أسعار الدواجن من الأمور المهمة التي تشغل بال المواطنين في مصر، حيث بلغت أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم الخميس 20 مارس نحو 98 جنيها في بورصة الدواجن، مما يعني أن سعرها للمستهلك يصل نحو 100 جنيه، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في السوق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تعتبر الدواجن البيضاء من أكثر أنواع الدواجن طلبًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 98 جنيهًا في البورصة، بينما يصل السعر للمستهلك 100 جنيه،يُظهر هذا الارتفاع مدى الضغط الناتج عن الطلب المتزايد.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

أما بالنسبة للدواجن الأمهات، فقد سجل سعرها في بورصة الدواجن نحو 68 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعرها للمستهلك حوالي 77 جنيهًا، مما يوضح الفجوة بين سعر البيع بالجملة وسعر التجزئة.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم

تُعَدّ الدواجن الحمراء أو الساسو من الأنواع التقليدية في مصر، وقد بلغ سعرها اليوم نحو 92 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، ليصل سعرها للمستهلك إلى 103 جنيهات،يتضح أن هناك إقبالاً ملحوظًا على هذا النوع من الدواجن.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

اشتدت المنافسة بين الدواجن البلدي وغيرها من الأنواع في السوق؛ إذ يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي 119 جنيهًا في المزرعة، في حين يصل سعرها في الأسواق التجارية إلى 130 جنيهًا،تعكس هذه الأرقام تفضيل بعض المستهلكين للدواجن البلدي.

سعر البانيه اليوم

يعتبر البانيه من القطع المفضلة لدى الكثيرين، حيث يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 200 و220 جنيهًا،وتختلف الأسعار حسب المنطقة والطلب عليها.

أسعار أجزاء الدواجن

تتفاوت أسعار أجزاء الدواجن في السوق، حيث يتراوح سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض تشهد أيضًا تغييرات واضحة، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، بينما يتجاوز سعرها للمستهلك الـ165 جنيها،أما البيض الأبيض، فسعره مشابه بتسجيل 150 جنيهًا جملة و165 جنيهًا للمستهلك،وبالنسبة للبيض البلدي، فتبلغ أسعار كراتينه 130 جنيهًا جملة و150 جنيهًا للبيع.

تشير الأرقام التي تم ذكرها إلى تحديات السوق التي يواجهها المستهلكون،باستمرار ارتفاع الأسعار، من المهم على المستهلكين متابعة تلك الأسعار لضمان الحصول على المنتجات بأسعار عادلة،ينبغي للمهتمين بالسوق الداجني أن يظلوا على اطلاع بتقلبات الأسعار والتأثيرات الاقتصادية المحتملة،سنواصل تقديم تحديثات دورية حول أسعار الدواجن والمنتجات المتعلقة بها لمساعدة القارئ على اتخاذ قرارات مدروسة في هذا السياق.