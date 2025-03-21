اكتشف كيف تستفيد من العشر الأواخر في رمضان: نصائح مهمة من المفتي!

الرياض - أميرة القحطاني - تمثل العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة هامة للمسلمين لتعزيز الصلة بخالقهم، حيث تعتبر هذه الأيام وقتًا مثاليًا لتجديد النية والاهتمام بالعبادات،يشدد العلماء والمشايخ على أهمية اغتنام هذه المحطة الفريدة، وكان من أبرز هؤلاء الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، الذي أكد على ضرورة استغلال هذه الأيام المباركة في الطاعة والعبادة،إن هذه العشرة الأخيرة تحمل معها نفحات روحانية لا تتكرر على مدار العام، ومن الجدير بالمؤمنين أن يضاعفوا جهودهم لتنمية روحهم الإيمانية.

أهمية العشر الأواخر من رمضان

يؤكد الدكتور نظير عياد على أهمية العشر الأواخر كمصدر للبركة والقرب من الله،يُنصح المسلمون باتباع نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد خلال هذه الفترة، حيث كان يشدد على استغلال هذه الأيام بالذكر والدعاء والقيام،إن العبادات في هذه الليالي تكون متميزة، إذ تنفتح الأبواب للنفحات الإلهية، ويتشجع المسلمون على الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله.

ليلة القدر

أشار المفتي إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى ليلة القدر بين ليالي العشر، وذلك لتحفيز الناس على الاجتهاد في العبادة،تعتبر ليلة القدر من الليالي المباركة التي يتضاعف فيها الأجر، وهي فرصة عظيمة لنيل المغفرة والرحمة،وجودها في هذه اليالي يشجع المسلمين على تكثيف الدعاء والاستغفار والتوجه إلى الله في الثلث الأخير من الليل، حيث يُستجاب الدعاء ويغفر الذنوب.

دعاء العشر الأواخر

وتعكس الأدعية التي يدعو بها المسلمون خلال هذه الليالي جوهر معاني العشر الأواخر،تركز تلك الأدعية على طلب المغفرة، كما يقول الحديث النبوي الشريف “اللهم إنك عفوٌ تحب العفو، فاعف عني”، مما يتطلب من المسلم إخلاصًا في النية وعدم الاعتداد بنفسه بسبب العبادة،يكون الإخلاص والصدق في الدعاء من أسس القبول وبلوغ الرحمة الإلهية.

يجب على المسلم أن يتذكر دومًا أن العشر الأواخر من رمضان هي مرحلة التجلي الروحي، حيث يجب اغتنام كل لحظة في الأعمال الصالحة والرغبة في القرب من الله،إن التضرع والذكر خلال هذه الأيام يعدان من أفضل السبل لكسب رضا الله،لذلك، ينبغي لكل مسلم أن يسعى نحو تحقيق الفضائل والارتقاء بروحه الإيمانية، في ظل هذه الفترات المباركة.

ختامًا، تبقى العشر الأواخر من رمضان رمزًا للإيمان والعبادة والرحمة، وتجسد فرصة للمؤمنين لتحقيق الأهداف الروحية المسطرة في كتب السنة،يجب أن يتحلى المسلمون بالصبر والاستمرارية في السعي نحو القرب من الله، وأن تأتي أعمالهم خالصة لوجهه الكريم،إن هذه الأوقات بمثابة دعوة للتفكر والتأمل، لتكون العشر الأواخر بداية جديدة لحياة مليئة بالإيمان والطاعة.