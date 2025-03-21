أسعار الأسماك المذهلة اليوم الخميس 20 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد قائمة أسعار الأسماك والجمبري تذبذبات ملحوظة في السوق المصري، حيث تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا هامًا لحالة الاقتصاد وغذاء المواطن،يسعى الكثير من الناس لمعرفة أسعار المأكولات البحرية، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد التي تزيد فيها معدلات الاستهلاك،يعكس تباين الأسعار تأثير العوامل الموسمية والبيئية والاقتصادية التي تؤثر على توفر الأسماك في الأسواق.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

تقدم «الأسبوع» لمتابعيها معلومات شاملة حول أسعار الأسماك والجمبري اليوم، مما يسهم في توفير وعي مستمر للزائرين حول التغيرات السعرية في هذا القطاع،يُنصح بمتابعة هذه المعلومات بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل الأسعار وفق التوقيت والكمية المطلوبة.

سعر السمك البلطي اليوم

– يعتبر سعر السمك البلطي الكبير اليوم في نطاق يتراوح بين 76 و78 جنيهًا للكيلو.

– أما سعر السمك البلطي الوسط، فقد بلغ ما بين 68 و74 جنيهًا للكيلو.

– وبالنسبة للسمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

– وبلغ سعر السمك الفيلية البلطي المجمد حوالي 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 20 مارس 2025

– سجل سعر «السُّبيط – كاليماري» اليوم بين 190 و290 جنيهًا.

– بينما سجل سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 75 و105 جنيهات.

– أما سعر الكابوريا فتراوح من 40 إلى 135 جنيهًا.

– وسجل سعر سمك «القاروص – لوت» ما بين 150 و350 جنيهًا.

– وبلغ سعر سمك الوقار بين 150 و350 جنيهًا.

– في حين تراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 90 و245 جنيهًا.

– وسجل سعر البوري ما بين 125 و185 جنيهًا.

– بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا من 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الجمبري اليوم الخميس 20 مارس 2025

– سجل الجمبري الجامبو سعرًا يتراوح بين 580 و680 جنيها للكيلو.

– أما الجمبري كبير الحجم، فقد بلغ سعره ما بين 510 و550 جنيهًا للكيلو.

– وتراوح سعر الجمبري متوسط الحجم بين 380 و480 جنيها للكيلو.

– وأسعار الجمبري صغير الحجم تتراوح ما بين 170 و 370 جنيهًا للكيلو.

– في حين ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

بناءً عليه، يمكن ملاحظة أن أسعار الأسماك والجمبري تدل على تذبذبات السوق، مما يعكس توازن العرض والطلب في هذه الصناعة،يعتبر هذا الأمر جزءًا من السياسات الاقتصادية في البلاد حيث تؤثر الأعراف التجارية والمواسم على هذه الأسعار بشكل مباشر،لذلك من المهم للمستهلكين متابعة الأسعار بشكل دوري لتجنب أي مفاجآت غير سارة عند الشراء،كما من المتوقع أن تستمر هذه التغيرات في الفترة القادمة، مما يوجب مراقبة الأسواق بعناية.